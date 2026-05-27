Гледат мярката на студента, обвинен за смъртта на момичето от наркокупона в Благоевград (Снимки)

Окръжният съд в Благоевград гледа мярката за неотклонение на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство на на ученичката, паднала от 5 етаж на жилищен блок при наркокупона в Благоевград.
20-годишния Александър Георгиев, който е студент по философия, влезе в съда с белезници и качулка.
Момичето беше намерено мъртво и голо в неделя след скок от 5-ия етаж на апартамента в кв. "Струмско" в Благоевград.
В понеделник от прокуратурата съобщиха, че е задържан 20-годишен студент, който е намерен в неадекватно състояние в жилището. Обвинен е за умишлено убийство.
Вероятно той е бутнал ученичката през терасата и 17-годишно момче - през прозореца, като преди това е имало жесток скандал между тях. Апартаментът е на родителите на 17-годишния, който също е открит без дрехи от другата страна на блока. Той е оцелял, след като клоните на дърво са омекотили удара със земята.
На партито имало и четвърти участник, който също е ученик, но си тръгнал от местопрестъплението. Задържан е по-късно, но е освободен.
Четиримата са употребили коктейл от наркотици – ЛСД, канабис, амфетамини и други, съобщиха от полицията.