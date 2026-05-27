ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националка ще играе за турски гранд

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22924977 www.24chasa.bg

Гледат мярката на студента, обвинен за смъртта на момичето от наркокупона в Благоевград (Снимки)

Тони Маскръчка

4116
Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство на ученичката, паднала от 5 ет. на наркокупона Снимка: Тони Маскръчка

Окръжният съд в Благоевград гледа мярката за неотклонение на 20-годишния  Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство на на ученичката, паднала от 5 етаж на жилищен блок при наркокупона в Благоевград.

20-годишния Александър Георгиев, който е студент по философия, влезе в съда с белезници и качулка.

Александър Георгиев, който е студент по философия, влезе в съда с белезници и качулка
Александър Георгиев, който е студент по философия, влезе в съда с белезници и качулка

Момичето беше намерено мъртво и голо в неделя след скок от 5-ия етаж на апартамента в кв. "Струмско" в Благоевград.

В понеделник от прокуратурата съобщиха, че е задържан 20-годишен студент, който е намерен в неадекватно състояние в жилището. Обвинен е за умишлено убийство.

Вероятно той е бутнал ученичката през терасата и 17-годишно момче - през прозореца, като преди това е имало жесток скандал между тях. Апартаментът е на родителите на 17-годишния, който също е открит без дрехи от другата страна на блока. Той е оцелял, след като клоните на дърво са омекотили удара със земята.

На партито имало и четвърти участник, който също е ученик, но си  тръгнал от местопрестъплението. Задържан е по-късно, но е освободен.

Четиримата са употребили коктейл от наркотици – ЛСД, канабис, амфетамини и други, съобщиха от полицията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство на ученичката, паднала от 5 ет. на наркокупона Снимка: Тони Маскръчка
Александър Георгиев, който е студент по философия, влезе в съда с белезници и качулка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)