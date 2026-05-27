Във Враца откриха традиционните Ботеви дни, 1 800 поклонници тръгват на поход от Козлодуй до връх Околчица

Валери Ведов

С тържествена церемония на централния пл. „Христо Ботев" Враца изпрати своите участници в 78-и национален туристически поход по стъпките на Ботева чета. С това бяха открити и традиционните Ботеви дни, които са наситена с богата културна програма.

В похода тази година участват 1 800 души от цялата страна. Утре рано сутринта поклонниците ще тръгнат от козлодуйския бряг и по 120-километрова Ботева алея ще стигнат за четири дни в подножието на легендарния връх Околчица.

Кулминацията на Ботевите дни е митингът заря вечерта на 1 юни във Враца в чест на 150 години от Априлското въстание и подвига на Ботев и неговата чета. На 2 юни под връх Околчица ще се състои всенародното поклонение в памет на загиналите за свободата и независимостта на България.

