Задържаха 31-годишен за побой над непълнолетен в ямболско село

Служители на районното полицейско управление в Тунджа задържаха 31-годишен мъж, нанесъл удари с юмрук в областта на главата на непълнолетен младеж, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Полицейските действия са започнали вчера сутринта след получен сигнал. Мъжът, нанесъл ударите, е издирен и задържан за 24 часа за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Процесуално-следствените действия по случая продължават в хода на образуваното досъдебно производство, посочиха от ОДМВР – Ямбол.