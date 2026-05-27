София се нареди до Мадрид и Торонто - картата за транспорт влезе в телефона

София вече е част от градове като Сан Франциско, Торонто, Мелбърн и Вашингтон, Мадрид - от днес вече е активно приложението Sofia2go, с което картата за пътуване с градски транспорт влиза в мобилния телефон. За да стане картата виртуална притежателят й трябва да свали приложението Sofia2go, да влезе в профила си и да създаде виртуална карта като я добави в Google Wallet.

Новата услуга бе представена днес от кмета на София Васил Терзиев и шефката на Центъра за градска мобилност Румяна Милова.

Тя дава възможност картата за градски транспорт да се управлява директно от телефона, а приложението осигурява най-висока степен за сигурност и надеждност. Услугата предоставя възможност да се пътува без наличието на пластика, като за валидиране не е нужно да се отключва телефона, както например това е необходимо при плащане с банкова карта. Телефонът трябва само да се доближи до валидатора. В момента приложението е налично за Android устройства. То все още не е налично за Apple, като предстои приложението да е достъпно и за тази система.

"Тази иновация ни нарежда сред градовете пионери, които слагат превозните документи в Google wallet и така правят пътуването на стотици хиляди хора значително по-удобно. За нас целта е да направим добре работеща система с удобен и сигурен градски транспорт и услуги, за да дадем на софиянци и гостите на града възможност да се придвижват в града без кола. Това е дългосрочен приоритет - как да подобрим градския транспорт - дигитализация, подвижен състав, условия на труд, намиране на кадри, инфраструктура, за да постигнем целта София да е по-зелен и по-качестевен за живеене град", заяви кметът Терзиев.

Това са поредните 2 нови дигитални услуги, които Центърът за градска мобилност предоставя. Освен приложението Sofia2go, картата Sofia City Card също може да се добави в телефона. Работим по тях от 6 г., откакто беше изградена единната система за таксуване в градския транспорт, обясни Милова.

По думите й в момента системата обслужва над 930 000 активни карти, обработва над 1 милион валидации на ден, както и над 140 000 пътувания на ден директно с банкова карта в превозните средства.

Sofia2go дава възможност в телефона да се заредят и карти на членове на семейството. Милова обаче уточни, че това не важи за по-специфични превозни документи като например за деца до 14 г. и за военноинвалиди. Причината е, че за издаването им е нужно да се представят набор от документи.