Хванаха 37-годишна от Шумен с над 2,5 промила алкохол зад волана

Полицаи задържаха жена от Шумен, шофирала с над 2,5 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 23:40 часа снощи полицейски екип извършвал обход по бул. „Симеон Велики“. Служителите на реда забелязали, че близо до търговски обект водач на лек автомобил „Ауди А3“ се блъснал в разделителните бализи на пътното платно на булеварда. Зад волана на колата, във видимо нетрезво състояние, била 37-годишна шуменка. След тест с дрегер са отчетени 2,56 промила алкохол в издишания от нея въздух.

Жената е дала кръвна проба за химичен анализ, след което е задържана за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.

Полицаи задържаха преди дни шуменка, шофирала след употреба на два вида наркотици и мъж с над 2,50 промила алкохол, ударил с управлявания от него автомобил ограда на паркинг и две коли, а на 16 май - 41-годишен мъж от село Върбяне, шофирал с над три промила алкохол, след опит да избегне проверка.