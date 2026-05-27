Шофьор, убил 71-годишна пешеходка и ранил внучето й в Бургас, отива на съд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура Бургас предаде на съд водач на лек автомобил, убил 71-годишна жена и ранил 11-годишното й внуче в Бургас.

Катастрофата, причинена от 23-годишния С.С. от Шумен, става преди година - на 31 май 2025 г., на пешеходна пътека на бул. „Демокрация" , след кръстовището с ул. „Гурко", посока ул. „Св. Св. Кирил и Методий".

След подаване на зелен сигнал на пътния светофар, който му разрешавал преминаването, управляваният от С.С. автомобил потеглил, но водачът не наблюдавал непрекъснато платното пред автомобила.

Движил се със скорост от 57 км/ч при максимално допустима скорост в населено място от 50 км/ч, като имал видимост от над 50 метра към пресичащите, но не намалил скоростта, не спрял и не пропуснал движещите се двама пешеходци, уточняват от прокуратурата.

В резултат, допуснал пътно транспортно произшествие с пресичащите на червен светофар отдясно наляво по пешеходна пътека пешеходци, което довело до смъртта на жената. Тя издъхнала по-късно същия ден в болницата.

Водачът е подсъдим за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 71-годишна жена и нанесъл тежка телесна повреда на 11-годишно момиче, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

Окръжен съд-Бургас е насрочил заседанието си за 02.07.2026 година.