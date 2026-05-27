Платформата „Колко струва“ за цените на храните ще бъде надградена с гласов асистент

Платформата „Колко струва", на която се публикуват цените на веригите всеки ден, ще бъде надградена с мобилно приложение с гласов асистент и всеки ще може свободно да работи с това приложение. Това стана известно от думите на Тодор Колев, съветник по изкуствен интелект и дигитална трансформация в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Министерството работи и по платформа „Сигма", която е за прозрачни обществени поръчки. Тя ще направи всичко видимо за всеки, всяка поръчка ще получава оценка на риска. Целта е да намалим нагласените поръчки до 80-90 на сто и да спестим стотици милиони евро на бюджета, посочи Колев.

Ще бъде пуснат и портал за финансиране на малки и средни предприятия. Там те ще намират наличните програми както национални, така и европейски и ще виждат дали отговарят на критериите, а системата ще им помага и за по-лесно кандидатстване, обясни той.

По думите му една от главните задачи на министерството ще е изграждането на централизиран регистър за данни на държавата, единна платформа за служебен обмен на данни, за да се намали административната тежест.

Мира Йосифова, заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация, каза на брифинга, че иновациооният стълб в МИДТ ще бъде структуриран по начин, по който институцията да бъде отворена, компактна и да бъде проактивна в създаването на политики.

Министерството ще създава политиката, а цялата изпълнителна дейност ще бъде изнесена в агенциите, обясни тя.

Ще има три ключови елемента, които ще бъдат добавени към новото министерство. Първото ще бъде създаване на инструменти, които да помогнат на компаниите не само да стартират, но и да се разширяват и да излязат на международния пазар. Второто нещо е да следим процесите в структурите на министерството да функционират, по начин по който са ориентирани към потребителите, както и ще работим за изграждането на връзката между министерството и всички участници в иновационната екосистема в държавата, подчерта Йосифова.

Атанас Мазнев, заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация, обясни, че при направения преглед по отношение на дигитализацията е установено забавяне на дигиталната трансформация на страната, което блокира и конкуренцията в ИТ сектора.

Целта ни е министерството да не функционира като ИТ дирекция на администрацията, а като двигател на дигиталната трансформация и икономики, каза той.