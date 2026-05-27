КЗК за една година: ръст от 300% на сигналите и на...

Демерджиев за оставката на Сарафов: ПБ искаме не само смяна на имена, а реална промяна

Вътрешният министър Иван Демерджиев

Оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието не е реформа, но е знак, че в съдебната система си дават сметка, че политическите фактори, които я крепят, губят сила. Прогресивна България" не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна. Това написа във фейсбук профила си вътрешният министър Иван Демерджиев.

Ето и цялата му публикация:

Оставката на Борислав Сарафов не е реформа. Тя обаче е ясен знак, че цялата Сарафовщина в съдебната система си дават сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява – също. 

Сега идва голямата задача – да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не да позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор.

"Прогресивна България" не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна.

