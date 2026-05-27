Болницата в Трявна с наводнени етажи след невижданата градушка и пороите

ОБЩИНА ТРЯВНА НАСТОЯВА ЗА СПЕШНО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОСИГУРЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА БОЛНИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Община Трявна настоява пред Минстерство на регионалното развитие и благоустройството за спешно отпускане на осигурените финансови средства за ремонт на покрива и саниране на МБАЛ „Д-р Теодосий Витанов". Вследствие на опустошителната градушка и последвалите проливни дъждове, в момента етажите на единствената болница и поликлиниката в града са наводнени и се налага медицинските екипи да изхвърлят вода с кофи и да подсушават при всеки един дъжд, съобщиха от местната управа.

„Имаме подписано Споразумение с държавата в лицето на МРРБ за отпускане на финансови средства от бюджета за ремонт и саниране на сградата, но към момента нямаме такива и реално не може да започнем спешните ремонтни дейности по покрива. За нас е изключително важно да осигурим нормални и сигурни условия за пациенти и медицински персонал, и не може да рискуваме сградата да остане в подобно състояние. Подали сме отново необходимите официална писма до ресорното министерство, ще настояваме за срещи на най-високо ниво, защото щетите след градушката са големи и сега при всеки един дъжд има течове и наводнения по етажите на болницата и поликлиниката", коментира кметът на Трявна г-н Денчо Минев.

Най-засегнати са клинична лаборатория и поликлиниката, където ежедневно се преглеждат пациенти от техните лични лекари. Ако течовете продължат има опасност дейността на болницата да спре, защото се застрашава здравето и живота на персонал и пациенти, категоричен е директорът на МБАЛ „Д-р Теодосий Витанов" д-р Татяна Станчева.

„Ако тези дъждове продължат – клинична лаборатория затваря. Имаше течове в отделения, функционален кабинет, където има скъпоструваща апаратура. Засегнато е още соларното пространство на педиатричното отделение. На петия етаж също има теч, така че подобна потенциална опасност има, да! Пациентите са най-важни и ние сме поели ангажимент да се грижим за тях, трябва да се осигурят и нормални условия за работа на персонала", подчерта д-р Станчева.

Болницата в Трявна обслужва населението в региона, туристите, които посещават града, както и хора от съседно Дряново, където има само поликлиника. Пациенти има и от Варна и Русе, като месечно пациентопотока е между 150 и 200 души, допълва още директорът на болницата. МБАЛ „Д-р Теодосий Витанов" разполага с четири отделения – детско, вътрешно, неврологично и физиотерапевтично.