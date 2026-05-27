Министър Шишков: Магистралата „Русе - Велико Търново“ беше забравената магистрала

Магистралата „Русе - Велико Търново“ беше забравената магистрала, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес е в Русенско за участие в церемония по символична първа копка на изграждането на още 40,14 км от автомагистралата в участъка от Русе до Бяла.

Преди три години, когато бях регионален министър в последния служебен кабинет на Румен Радев, обявихме тази магистрала за национален обект. Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, но всички го бяха забравили. Тогава преди три години за 10 месеца бяха одобрени 70 км от Подробните устройствени планове, бяха подготвени за отчуждаване и създадохме условия да започне строителство. Единият лот вече се строи - обходът на Бяла, каза министърът.

Три години по-късно не съм очаквал, че ще направим първа копка на този лот от Русе до Бяла. Очаквах, че ще направим проверка на строителството, заяви още Шишков.

Министърът коментира, че времето сега започва да тече отново, като сроковете за завършване на двата лота на магистралата са до края на 2029 година. Той допълни, че за третия лот от Бяла до Велико Търново все още няма Подробен устройствен план, предаде БТА.

Шишков каза още, че предстоящите нови магистрали ще бъдат дадени на концесия. Ще бъде извършен и анализ дали третият лот на "Русе - Велико Търново" да бъде построен по същия начин.

"Ние ще направим проектите на новите магистрали, Подробните устройствени планове, ще отчуждим и ще ги дадем на концесия. Няма да има проблем да има интерес към тях, защото през тази територия минава страшно много движение", обясни министърът.

Шишков каза, че ще има отново разговори с румънската страна за строителството на втория мост над река Дунав при Русе. "Ние влязохме в Шенген и се оказахме неподготвени транспортно за Шенген. Сега трябва да компенсираме. Убеден съм, че няма да има никакъв проблем да се разберем с нашите европейски партньори, включително и с Турция“, посочи той.

Проектът за изграждането на магистралата "Русе - Велико Търново" се съфинансира по програма "Транспортна свързаност" 2021-2027, като безвъзмездната финансова помощ е малко над 500 000 евро за първите два лота.

По този повод Йорданка Чобанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, заяви, че това е проект, който радикално ще трансформира облика на региона. "Много дълго време чакан проект, за да отпуши потенциала, който тук съществува, и в същото време е ключов проект и за транспортната свързаност, за целия Европейски съюз. Това е проект, който действително променя икономическия облик на региона от гледна точка на инвестиции, на растеж, но и да се запази човешкият потенциал в Северна България. Европейската комисия има за цел до 2050 година смъртността по пътищата да бъде нула. А в България в момента тя е над 70 на сто от средното за Европейския съюз. С този проект също ще бъде разрешен много фундаментален въпрос, свързан с безопасността по пътищата", каза Чобанова.

Кметът на Русе Пенчо Милков заяви, че това е исторически момент. "Ние чакахме началото на строителството на тази магистрала дълги години. Тя има огромно значение не само инфраструктурно. В момента се поставя начало на нещо справедливо, нещо, което в други региони на страната вече е факт. И Северна България има необходимост от тази магистрала, около която да се развият индустрии, да се свържат хора, да пътуват безопасно. "Вярвам, че фирмите-строители ще оценят също значимостта и ще вложат в дейността си най-голямо напрежение и отговорност, и работата ще бъде извършена качествено и в срок", каза Милков.

Областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров заяви, че с първата копка на Лот 1 от магистралата се поставя началото на изключително важен проект за бъдещето на региона и на България. "За мен това е повече от инфраструктурен проект – това е инвестиция в бъдещето, в свързаността между регионите, в икономическия растеж и в по-доброто качество на живот на хората. Нашият регион няма право да стои повече встрани от развитието. И днешният ден е доказателство, че когато има воля, има и посока", каза проф. Владимиров.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе - Бяла (40,14 км), обход на град Бяла (35,4 км), чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла - Велико Търново (57,2 км). Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

Автомагистралата "Русе - Велико Търново" ще започва от Русе при планирания трети мост над река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и Прохода на Републиката. С изграждането й ще се осигури връзка между държавите в Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море.