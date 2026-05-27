„Пъстра въртележка" ще зарадва децата на Русе с празнична програма за 1 юни

На 1 юни от 17 ч. пред сградата на Община Русе ще се състои големият общоградски празник „Пъстра въртележка". Проявата се организира от Общинския детски център за култура и изкуство по Международния ден на детето.

Русенските деца и техните семейства ги очаква истински празник, изпълнен с игри, музика, забавления, награди и много усмивки.

Пъстра и богата концертна програма ще представят талантливите възпитаници на Общинския детски център за култура и изкуство и гостуващи изпълнители. На сцената ще се изявят Детска вокална група „Слънце", Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница", Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец", Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче", Школата по салса „Ля росса", Балетно студио „Арт денс класик", Клуб по спортни танци „Настроение" и Група за модерен балет „Ритъм".

Специални гости на празника ще бъдат детската формация на ФТТ „Найден Киров", шестгодишната Цветелина Топалова от ДГ „Пинокио" и солисти от Студио „Икономов".

Водеща на веселия детски празник ще бъде актрисата Йоланда Димова, а нейни помощници ще са децата от Детска театрална работилничка „Сладурите".