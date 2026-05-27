ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националка ще играе за турски гранд

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22925775 www.24chasa.bg

„Пъстра въртележка" ще зарадва децата на Русе с празнична програма за 1 юни

460
Снимка: Община Русе

На 1 юни от 17 ч. пред сградата на Община Русе ще се състои големият общоградски празник „Пъстра въртележка". Проявата се организира от Общинския детски център за култура и изкуство по Международния ден на детето.

Русенските деца и техните семейства ги очаква истински празник, изпълнен с игри, музика, забавления, награди и много усмивки.

Пъстра и богата концертна програма ще представят талантливите възпитаници на Общинския детски център за култура и изкуство и гостуващи изпълнители. На сцената ще се изявят Детска вокална група „Слънце", Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница", Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец", Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче", Школата по салса „Ля росса", Балетно студио „Арт денс класик", Клуб по спортни танци „Настроение" и Група за модерен балет „Ритъм".

Специални гости на празника ще бъдат детската формация на ФТТ „Найден Киров", шестгодишната Цветелина Топалова от ДГ „Пинокио" и солисти от Студио „Икономов".

Водеща на веселия детски празник ще бъде актрисата Йоланда Димова, а нейни помощници ще са децата от Детска театрална работилничка „Сладурите".

Снимка: Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)