Разместиха шефове на Районни управление на полицията в Пазарджишко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на структурата на ОДМВР- Пазарджик бяха направени вътрешни размествания на ръководни служители. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов. Досегашният началник на РУ-Пещера главен инспектор Христо Георгиев вече оглавява РУ-Септември.

На длъжността Началник на РУ-Пещера е преместен главен инспектор Камен Радев, който до сега оглавяваше полицейски участък "Изток". За началник на РУ-Пазарджик е преназначен главен инспектор Христо Лазов, който до скоро бе началник на управлението в Септември.

Дългогодишният началник на РУ-Пазарджик Ненко Годжевъргов вече е началник на група "Миграция" при ОДМВР-Пазарджик.

За началник на РУ-Велинград е назначен главен инспектор Орлин Грънчаров, който до сега оглавяваше участъка в гр. Батак.

Заместник директор е комисар Златко Сестримски.