ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха нова рубрика за първа помощ в еЗдраве

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22925868 www.24chasa.bg

Разместиха шефове на Районни управление на полицията в Пазарджишко

Диана Варникова

[email protected]

1968
Сградата на Районното управление на МВР в Пазарджик

В рамките на структурата на ОДМВР- Пазарджик бяха направени вътрешни размествания на ръководни служители. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов. Досегашният началник на РУ-Пещера главен инспектор Христо Георгиев вече оглавява РУ-Септември.

На длъжността Началник на РУ-Пещера е преместен главен инспектор Камен Радев, който до сега оглавяваше полицейски участък "Изток". За началник на РУ-Пазарджик е преназначен главен инспектор Христо Лазов, който до скоро бе началник на управлението в Септември.

Дългогодишният началник на РУ-Пазарджик  Ненко Годжевъргов вече е началник на група "Миграция" при ОДМВР-Пазарджик.

За началник на РУ-Велинград е назначен главен инспектор Орлин Грънчаров, който до сега оглавяваше участъка в гр. Батак.

Заместник директор е комисар Златко Сестримски.

Сградата на Районното управление на МВР в Пазарджик

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)