Международният младежки център събира младите хора на цветен празник край Дунава

Международният младежки център ще отбележи 1 юни с цветно и събитие, което ще се състои на русенския кей. Това съобщиха от пресцентъра на община Русе. По случай Международния ден на детето от 17 ч. крайдунавското пространство ще се превърне в сцена на музика, забавления и много емоции под мотото „Ти си платното, ММЦ дава боите, животът е купонът".

Организаторите са подготвили нестандартен празник, който ще съчетае творчество, парти атмосфера и цветни изненади. Всички участници ще получат безплатни бели тениски, които ще могат да персонализират с текстилни маркери, бои и графити. След това настроението ще се пренесе в голяма цветна битка с водни бомбички и цветни прахчета, които ще превърнат кея в истинска експлозия от цветове.

За доброто настроение ще се погрижи специална музикална селекция с актуални български и световни хитове, а залезът над Дунава ще допълни атмосферата на откритото младежко парти. Събитието е с вход свободен, а всички материали – тениски, бои, прахчета и водни бомбички – са осигурени от Международния младежки център.

Организаторите съветват участниците да бъдат с удобни дрехи и обувки, подходящи за много движение, забавление и цветни емоции. Боите са безопасни, биоразградими и се почистват лесно.