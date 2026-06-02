"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Знаете ли коя е европейската държава, в която само 5% от хората пушат цигари?

Верният отговор е „Швеция“. Aко сте познали – поздравления за Вас, но и за шведите. Те знаят защо, а Вие?

От десетилетия в Швеция има традиция в употребата на бездимни алтернативи на цигарите. Там водят целенасочена политика, базирана на възможностите за намаляване на вредата от тютюна, които бездимните продукти за орална употреба (снус и никотинови паучове) предоставят на пълнолетните пушачи. В скандинавската държава смъртността от свързвани с тютюнопушенето заболявания е най-ниска и е с 39,6% по-ниска в сравнение със средното за Европейския съюз.*

Снусът е тютюнево пакетче за устна употреба, а никотиновите паучове са от по-новото поколение бездимни алтернативи, но без тютюн.

Двата продукта са сходни по външен вид и начин на употреба, но се различават по съдържание.

Ето най-важните факти:

№1. Какво представляват никотиновите паучове

Това са малки пакетчета, които най-често съдържат целулозни влакна с добавен никотин, обичайно извлечен от тютюневото растение. Пакетчето се поставя между венеца и горната или долната устна за бавно освобождаване и абсорбиране на никотина през лигавицата на устата за около 30-40 минути.

Няма тютюн, няма горене, няма „пушене“, няма дим.

№2. Какво представлява снусът и какво го различава от никотиновите паучове

Често срещана грешка е никотиновите паучове да бъдат наричани „снус“ или „снуски“.

Макар да има сходства между тези две бездимни алтернативи – като начина на употреба – има една основна, но значима разлика: в пакетчетата снус има тютюн, докато в никотиновите паучове няма тютюн, а целулозни влакна, в които е добавен никотинът, извлечен от тютюнево растение.

Снусът е традиционен тютюнев продукт в Швеция, разрешен за употреба и за продажба само в тази държава от целия Европейски съюз, докато никотиновите паучове са по-нови и вече се предлагат в повечето страни от ЕС.

№3. Има ли рискове от употребата на никотинови паучове

Всички тютюневи и никотинови продукти имат вреда и най-добре е да не се започва употреба или да се преустанови. Но трябва да се отбележи, че степента на вредност между отделните категории продукти се различава поради съдържанието им и най-вече – начина на употреба.

Никотиновите паучове съдържат никотин, който води до пристрастяване, и затова не са безрискови продукти. Но те са бездимна никотинова алтернатива на пушенето на цигарите.

Тютюнопушенето се свързва с изключително висока степен на вредност, тъй като се извършва чрез процес на горене на тютюна. В резултат на горенето се отделят и вдишват вредни вещества във високи концентрации, около 100 са вредни и потенциално вредни, а 70 са с доказано канцерогенен ефект. Горене при използване на никотиновите паучове няма.

№4. Как никотиновите паучове влияят на околните

Нямат никакво въздействие върху околните. При устната употреба на никотиновите паучове не се отделя нито дим, нито аерозол в околната среда.

Следователно няма каквото и да е влияние върху здравето на околните и няма мирис, който може да бъде усетен от тях.

Никотиновите паучове са бездимна алтернатива на цигарите, която се употребява дискретно и незабележимо.

*По данни на Smoke Free Sweden – глобална мрежа от експерти по публично здраве. (https://smokefreesweden.org/wp-content/themes/smokefreesweden/assets/pdf/reports/Report%20The%20Swedish%20Experience%20EN.pdf)

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.