ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха нова рубрика за първа помощ в еЗдраве

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22926225 www.24chasa.bg

Трима са пострадали при катастрофа на пътя Смолян-Стойките

Валентин Хаджиев

[email protected]

1976
Тримата пострадали са откарани в смолянската болница. СНИМКА: 24 часа

Трима души са пострадали при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила на пътя Смолян- Стойките, съобщиха от полицията.

По първоначална информация 80-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Рено", е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Опел", шофиран от 50-годишна жена от Девин.

Вследствие на сблъсъка са пострадали двамата водачи, както и пътничка от автомобила „Рено". Тримата са транспортирани за прегледи в МБАЛ- Смолян. Към момента няма данни за тежки наранявания.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Заради катастрофата движението по участъка временно е преустановено, а трафикът се регулирае от служители на „Пътна полиция". Причините за произшествието се изясняват

Тримата пострадали са откарани в смолянската болница. СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)