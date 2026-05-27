Трима са пострадали при катастрофа на пътя Смолян-Стойките

Трима души са пострадали при пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила на пътя Смолян- Стойките, съобщиха от полицията.

По първоначална информация 80-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Рено", е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Опел", шофиран от 50-годишна жена от Девин.

Вследствие на сблъсъка са пострадали двамата водачи, както и пътничка от автомобила „Рено". Тримата са транспортирани за прегледи в МБАЛ- Смолян. Към момента няма данни за тежки наранявания.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Заради катастрофата движението по участъка временно е преустановено, а трафикът се регулирае от служители на „Пътна полиция". Причините за произшествието се изясняват