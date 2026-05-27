Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна (Видео)

„Франция е наш важен съюзник и партньор с дългогодишни традиции в областта на историята и културата. Това не е първата ми среща с президента Макрон, но за пръв път ще съм в ролята си на премиер. Затова нашите разговори ще имат много по-прагматична насоченост. Това заяви премиерът Румен Радев от Париж преди срещата си с френския държавен глава.

Радев подчерта, че Париж е сред водещите партньори на страната ни в модернизацията на българската армия. „Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радари, за доставка на гаубици от ново поколение, както и въоръжение за нашите модулни многофункционални патрулни кораби", обясни той.

И беше категоричен, че с Франция страната ни споделя общи виждания за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа, както и за развитието на енергетиката ни. „Това сътрудничество продължава да се разширява и днес с доставката на свежо ядрено гориво за VI блок на АЕЦ „Козлодуй" от „Фраматом". Важно е Франция да изпълни своя ангажимент в критичен срок. До края на август трябва да бъдат доставени 12-те електрически влака на „Алстом". Знам, че това е много важна тема и за Франция, но ние ще настояваме тези задължения да бъдат изпълнени в срок, защото това е важно за плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост", подчерта Радев.

Премиерът припомни, че през 2021 година е поставил за първи път пред европейските лидери въпроса за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония. „Отне ми една година да убеждавам европейските лидери защо това трябва да стане. Прави чест на президента Макрон, че той първи оцени целесъобразността на тази идея и със съвместните ни усилия тя беше вписана в преговорната рамка през юли 2022 година. Вярвам, че на днешната среща ще осигурим подкрепата на Франция, така че този консенсус да бъде изпълняван в неговата пълнота", изрази увереност министър-председателят.

По отношение на позицията на страната ни по отношение на подкрепата за Украйна Радев подчерта: „България досега е оказвала подкрепа на Украйна - военна, политическа, хуманитарна и дипломатическа. Но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа от страна на България. Тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. Но още отсега мога да кажа, че България и нашето правителство имат интерес първо да гарантират стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на допълнителни средства по тази тема".

Румен Радев коментира незаконното строителство във Варна, при което бяха открити около 100 дка незаконни постройки. По думите му случаят е обвързан с процеси, насочени срещу националната сигурност на България.

Той припомни, че преди година именно от Варна, в качеството си на държавен глава, е поставил публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката „Куб", инвеститор на постройките, след което е бил изгонен от страната, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. Президентът определи това като „прецедент", подчертавайки, че „такова нещо никога не се е случвало в историята на службата".

Радев допълни, че още тогава е задал въпросите „кой, защо, с каква цел и в чий интерес?", като е изпратил и официално питане до ДАНС, но не е получил отговор от нито една институция. По думите му не е последвала реакция и от областната или общинската власт. „Ето че година по-късно вече се сблъскваме с една много по-широка, разгърната и дълбока дейност", заключи той.

По-късно същия ден министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.