Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви...

Трима задържани заради разпра в ромската махала в Берковица

Камелия Александрова

Екипи от Районно управление- Берковица и Зонално Жандармерийско управление – Монтана осъществят дежурства в квартала за осигуряване на обществения ред и потушаване на евентуално напрежение СНИМКА : Архив

При вчерашния конфликт между представители на ромски фамилии в берковския квартал „Раковица" са задържани 3-ма местни жители. Образувани са 3 досъдебни производства – едно производство за нанасяне на телесна повреда и 2 производства за унищожаване и повреждане на 5 леки автомобила. Екипи от Районно управление- Берковица и Зонално Жандармерийско управление – Монтана осъществят дежурства в квартала за осигуряване на обществения ред и потушаване на евентуално напрежение. Днес предстоят разпити на около 20 жители от квартала за изясняване на причините за възникналия конфликт.

Двама жители на берковския квартал „Раковица", на 35 г. и 33 г., са задържани за нанасяне на телесна повреда на възрастен жител на същия квартал. При възникналия спор и сбиване между множество лица на ул. "Първи май" в кв. „Раковица" е причинена телесна повреда на 73-годишен местен жител, изразяваща се в повърхностна рана на главата от удар с камък. Пострадалият е транспортиран до ФСМП Берковица, където е прегледан и освободен за домашно лечение.

73-годишен мъж от квартала е задържан като извършител на повреждане на два леки автомобила "Тойота Корола Версо" и "Мерцедес е 320", собственост на местни жителки. При възникналия конфликт са нанесени материални щети на още три леки автомобила, собственост на различни жители на ромския квартал. На местопроизшествията са извършени огледи от дежурни оперативни групи. Образувани са 3 досъдебни производства.

