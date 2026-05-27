Конституционния съд пое казуса с дерегистрираните без уведомление коли

Конституционният съд пое казуса с дерегистрацията на автомобили без „Гражданска отговорност", когато собственикът не е бил уведомен. Практиката е в сила от септември миналата година след промени в Закона за движение по пътищата и доведе до масово отнемане на шофьорски книжки.

Делото е образувано по искане на Административния съд в Силистра. Магистратите там разглеждат жалба на шофьор, останал без книжка за 6 месеца, след като бил заловен да управлява служебно дерегистриран автомобил, без да знае, че колата е спряна от движение заради липса на задължителна застраховка.

Според действащите правила автомобил без валидна „Гражданска отговорност" няма право да се движи по пътя. Данните за активните полици се поддържат от Гаранционния фонд, който изпраща на МВР списък с колите с изтекла застраховка. След това полицията служебно дерегистрира автомобилите, без собствениците да бъдат уведомявани. Така процедурата се извършва без участието и дори без знанието на потърпевшите.

Затова съдията от АдмС-Силистра Валери Раданов настоява за обявяване на част от разпоредба в Кодекса за застраховането, която не отчита дали собственикът на колата е получил уведомление. Това досега не създаваше проблем, но драмата се случи с промяна в закона за движение по пътищата през 2025 г., с която отпадна изискването за уведомяване на собственика на автомобила, пише "Сега".

В искането до КС на съдията се напомня и че през 2023 г. в съвместно тълкувателно постановление ВКС и ВАС приеха, че без шофьорът да е уведомен за дерегистрацията на автомобила му поради липса на задължителна застраховка, не може да бъде санкциониран с отнемане на книжката. Той напомня, че правото защита предполага задължение за държавата чрез законодателството и прилагането на законите да обезпечи ефективна възможност за гражданите да защитят нарушените си или застрашените си права пред съдебни органи или администрацията.

Той изразява недоумение защо е направена въпросната промяна, при положение че информационната система, в която се осъществява прекратяващото регистрацията отбелязване, не е достъпна за гражданите. "Докато всеки е длъжен да знае закона, никой не е длъжен да знае, че на една конкретна дата Гаранционният фонд ще изпрати уведомление, което ще задейства в информационните системи на МВР въвеждането на отбелязване, прекратяващо регистрацията на дадено превозно средство", пише той в искането си пред КС.