Пуснаха на свобода студента, обвинен в умишлено убийство на ученичка в Благоевград

Окръжен съд Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за вземане на мярка задържане под стража за 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство на падналата от 5-ия етаж ученичка.

Съдът е категоричен, че до момента няма никакви доказателства, че студентът по философия е съпричастен към смъртта на 16-годишната И. С. и към падането на Д. С. от другата страна на блока в кв. "Струмско".

На фаталния купон в нощта на 23 срещу 24 май в апартамента на Д.С, той и тримата му гости са употребили LSD, като обвиняемият Александър Георгиев е употребил и канабис. Освен починалата и тежко пострадалия при падането, в апартамента е бил и абитуриента М. С., който е основен свидетел.

Момчето си е тръгнало към 22 ч., отишло е в дома на приятелката си, след около час обаче се е върнал в жилището. Той твърди, че между Александър и ученичката И. С. е имало сексуален акт, видял е двамата голи в една от стаите, но те се смеели и не е видял да има упражнено насилие. Били неадекватни и се смеели истерично. Александър обаче се агресирал и започнал да вика, че иска да прави секс и с абитуриента М.С. и с падналото после момче Д.С. Обвиняемият дори ударил шамар на абитуриента.

Разпитани свидетели от блока са чули шум, блъскане и тряскане, но за тях не било нетипично и затова не се обадили на полиция. Съсед чул и видял гол от кръста надолу млад мъж, който по коридора викал "Ще те убия". Според съдия Диана Узунова, доказателствата не са достатъчни, за да мотивират съдът да вземе най-тежката мярка задържане под стража. Липсвали каквито и да е данни, че Георгиев е агресирал до степен да изхвърли през прозореца двете непълнолетни момче и момиче. Според съда това е изключително тежък случай, но липсват данни за упражнено насилие върху двамата паднали.