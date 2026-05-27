Нов начин ще показва как пенсионният фонд управлява парите ни

КФН предлага минималната доходност да бъде заменена с пазарен ориентир

Пенсионните фондове ще бъдат оценявани по нов начин. Комисията за финансов надзор предлага досегашният механизъм за минимална доходност да бъде заменен с модел, който сравнява резултатите им с пазарни индекси. Вместо фондовете да се мерят основно един спрямо друг, доходността ще се сравнява с това как са се движили пазарите, в които те реално инвестират.

Промяната е заложена в проект на наредба, подготвен след последните изменения в Кодекса за социално осигуряване. Тя ще важи за универсалните пенсионни фондове, в които се осигуряват родените след 1959 г., както и за професионалните фондове.

Новият подход стъпва върху т.нар. бенчмарк. Това е показател за сравнение, изграден от няколко индекса. Казано по-разбираемо, фондът ще има пазарен еталон, с който да се мери. Ако пазарите, в които той може да инвестира, са донесли определена доходност, ще може да се види дали управлението на фонда се е справило по-добре, по-зле или близо до този резултат.

В предложения модел влизат пет индекса и отделен компонент парични средства. Те покриват различни части от инвестиционния свят - глобални акции, акции от еврозоната, държавни и корпортивно облигации и български публични компании.

Един от основните индекси е S&P Global 1200 EUR Hedged PRI. Той обхваща около 1200 компании от развити и развиващи се пазари и според мотивите към наредбата представлява приблизително 70% от световната пазарна капитализация. Избрана е версия в евро, за да се ограничи валутният риск. Към него се добавя S&P Euro PRI, който следи водещи компании от еврозоната.

При облигациите са предвидени два индекса. Единият е iBoxx € Eurozone 5-10 TRI, който обхваща държавни облигации от еврозоната с матуритет между 5 и 10 години. Според КФН точно този хоризонт най-добре отговаря на структурата на пенсионните портфейли. Другият е iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified TRI - индекс на ликвидни корпоративни облигации с висока кредитна оценка.

В бенчмарка влиза и българският капиталов пазар чрез BGBX40 PRI - индексът на 40-те най-ликвидни компании на Българската фондова борса.

Компонентът парични средства е с нулева доходност. Причината е практична - фондовете трябва да поддържат ликвидност, за да могат да правят плащания, да прехвърлят средства и да изплащат суми на наследници.

Най-важната промяна за осигурените е, че новият модел ще отчита различния риск при различните подфондове. Това е свързано с бъдещата мултифондова система, при която парите на хората няма да се управляват по един и същи начин през целия им трудов живот.

За по-младите осигурени ще има динамичен подфонд. При него делът на акциите ще е най-висок - общо 75%. Това е логично, защото младият човек има десетилетия до пенсия и може да понесе повече краткосрочни колебания в търсене на по-висока дългосрочна доходност.

При балансирания подфонд водещ ще бъде индексът на държавните облигации от еврозоната с дял 50%. Глобалните и европейските акции ще имат общо тегло 35%. Това е по-умерен профил - нито прекалено предпазлив, нито силно рисков.

Консервативният подфонд ще държи по-висок дял парични средства. Причината е, че в него ще попадат хора, които са близо до фазата на изплащане. При тях основната задача вече не е агресивно натрупване, а запазване на стойността и готовност за плащания.

Доходността ще се изчислява на годишна база за 5-годишен период, който включва последните 20 тримесечия.

Новата система няма да заработи изведнъж. Предвижда се преходен период между 2028 и 2031 г. Причината е, че трябва да се натрупа достатъчно историческа информация, за да може методологията да се прилага пълноценно.

За хората с партиди във втория стълб най-важният ефект е, че доходността би трябвало да стане по-разбираема и по-сравнима. Днес много осигурени виждат процент доходност, но трудно могат да преценят дали той е добър. Именно това трябва да покаже бенчмаркът - не просто дали има положителна доходност, а дали управлението е добавило стойност спрямо възможностите на пазара.