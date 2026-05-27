Заместник-министър Станев започва проверки във всички затвори и в звена на съдебна охрана

Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев започва проверки в местата за лишаване от свобода и в звена на съдебна охрана.

Инспекциите стартират днес от най-големия затвор – този в София, затворническите общежития към него „Казичене“ и „Кремиковци“, и затворът в Бобов дол.

В рамките на дни ресорният заместник-министър ще посети всички затвори, като целта е запознаване на място с условията, при които търпят наказания лишените от свобода, както и условията на труд на служителите от надзорно-охранителния състав.

Във фокуса на проверките е и детайлно запознаване с работата на професионалните ръководства на пенитенциарните заведения, като от тях ще бъде изискан доклад за текущото състояние на съответния затвор или общежитие, констатирани проблеми и предложения за тяхното решаване.

По време на обиколката, заместник-министър Станев ще проведе работни срещи и с ръководствата на регионалните служби на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) в петте апелативни съдебни района. На място ще се проследи и дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД).

Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов на заместник-министър Станев са делегирани правомощия да осъществява ръководство и контрол върху дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), ГДО, Бюрото за защита на застрашени лица и управителния съвет и изпълнителния директор на ДПФЗД.