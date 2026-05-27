Правната комисия на второ четене: членовете на КПК не трябва да са в пенсионна възраст в края на мандата

"Антикорупция" отново ще има разследващи функции

Комисията за противодействие на корупцията (КПК), която си спечели не особено добро име през последните две години, се завръща, но в променен вид. Тя е необходима, защото от нейното съществуване зависят милиони евро по Плана за възстановяване и устойчивост. За това и временната правна комисия по спешност гледа на второ четене Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

КПК вече ще се състои от пет члена. Един ще посочва президента, един ще избира парламента, двама ще се излъчват от Общото събрание на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Специфичното е, че съдиите могат да излъчват само съдия, не и прокурор, а адвокатите само адвокат. Важна промяна е, че членовете не трябва да са в пенсионна възраст, тоест на 65 години в края на мандата, който е 5 години. Председателят на Комисията ще получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание. Останалите членове на Комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на Комисията. Като председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип.

Както се очакваше разпалена дискусия предизвика разследващите и оперативно издирвателните функции на комисията и нейните разследващи инспектори.

От Висшия адвокатски съвет обявиха, че са против разследващите функции, които се дават на комисията и предложиха да не се приемат всички текстове, свързани с разследване, специални разузнавателни средства и т.н.

Любомир Талев от Министерството на правосъдието обясни, че този орган, който трябва да не е е политически обвързан, трябва да има правомощия да разследва, иначе губим парите по ПВУ.

Димитър Петров от "Прогресивна България" каза, че ще подкрепят текстовете, но имали визия за развитието на КПК и в бъдеще щели да ограничат разследващите му функции да бъдат под надзора на прокурор или следовател, но сега, за да не се губят парите по ПВУ трябвало да се приеме законът.

Хамид Хамид от ДПС реплекира, че "всичко това се приема само, за да се вземат едни пари по ПВУ", но добави, че две години правилата няма да се пипат. Той обясни, че е гласувал в предишни парламенти да има разследващи функции. Но после били призовани да се закрие комисията.

Шефката на временната правна комисия Янка Тянкова обясни, че в текстовете е разписано, че разследващите функции са по НПК. Тя не беше съгласна да се говори, че всичко се прави само, за да се вземат едни пари, процедурата била извървяна. Нямало опасност комисията да се превърне в бухалка, както непрекъснато се повтаряло, защото в закона имало гаранция.

Първото предложение по законопроекта беше на Петър Витанов и група народни представители от "Прогресивна България" членовете на комисията да са на такава възраст, че мандатът им да изтече преди да навършат пенсионната. Според Петър Петров от "Възраждане" слагането на възраст било дискриминация. По думите му възрастта не била порок и можела само да помогне на работата. Хамид Хамид от ДПС също го подкрепи и каза, че в закон и подзаконов акт било "много смело да се прави такава дискриминация".

Според Любомир Талев от Министерството на правосъдието не било дискриминационно, защото двама от членовете на комисията щели да бъдат магистрати, за които имало изискване за пенсионна възраст и ако на член на комисията наближавала пенсионната възраст, щяло да бъде заобикаляне на закона.

По отношение на стажа от Стефан Арсов от ГЕРБ обяви, че те ще гласуват с "въздържал се", защото подкрепяли проекта, така както е внесен от правосъдното министерство.

С 10 гласа "за", трима "против" и един "въздържал се" предложението за 65 години беше прието.

Шефът на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев обяви, че ще се съобразят със закона, но обърна внимание, че всички текстове за избора влизат в противоречие. Веднъж се говорило за не по-късно от 6 месеца, друг път - не по-рано от 6 месеца. Логиката явно е, че процесът трябва да продължи 4 месеца, обясни Марчев.

Стою Стоев предложи самият избор да не е по-късно от месец преди края на мандата, така щяло да бъде най-изчистено. Адв. Костов попита какво би станало, ако се окаже, че общото събрание на ВАС и ВКС, или Висшия адвокатски съвет не предложат член на комисията, не защото не искат, а защото никой не пожелае да стане член на комисията. Янка Тянкова обясни, че наистина текстовете за сроковете да остане както са на вносител, защото може да настъпи объркване. Тя обърна внимание, че има текст, който казва, че комисията може да работи и с трима членове, и обърна внимание, че текстовете са съгласувани с Европейската комисия.

Стефан Марчев посочи, че едни срокове се съкращават, други се увеличават, имало хаосно приемане на текстовете и накрая можело да се получи закон, който да не се изпълни.

Друг текст гласи, че в 14-дневен срок от публикуването на документите на президентската кандидатура юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации може да внесат в администрацията на президента становища за кандидата. Внесените становища се публикуват на интернет страницата на администрацията на президента в срок до три дни след внасянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицето.

Предложението на Витанов беше да се намали срока от 14 на 7 дни, срещу което се обявиха от ПП. То получи 9 гласа "за".

Любомир Гайдов, който е и.ф. шеф на ВАС, обърна внимание, че в разпоредбите се използвал израза Общо събрание, а имало както Общо събрание, така и Пленум на двете върховни съдилища. При Общото събрание присъствали всички съдии, като командированите не можели да гласуват. Той също така посочи, че за тях била изненадващ текстът, че Общото събрание ще бъде в неработен ден.

Янка Тянкова посочи, че същият проблем се появявал и при съдебния закон. При всяко посещение в района, от който е избрана, чувала мнения от съдии дали гласуването за ВСС да е в работен или неработен ден, еднакво мнение нямало.

Адв. Костов попита дали правилно разбира, че съдиите могат да изберат само съдии, без прокурори, президентът, който и да е юрист с изискуемия стаж, парламентът по същия начин, а Висшият адвокатски съвет само адвокат. Той го определи като абсолютна безсмислица. И посочи, че същинско обществено обсъждане на проекта не е имало. И попита защо някой от органите могат да посочват от целия юридически спектър, а други - не.

Любомир Талев от правосъдното министерство реплекира, че е проведено обществено обсъждане.

Велислав Величков от ПП защити проекта в тази му част и каза, че не вижда как Висшият адвокатски съвет може да излъчи друг освен адвокат.

Хамид Хамид от ДПС пък декларира конфликт на интереси, защото е и адвокат и обяви, че няма да участва в гласуването на този текст. По предложение на Петър Витанов от ПБ изискването двете върховни съдилища да проведат своето Общо събрание в неработен ден отпадна.

Велислав Величков от ПП обърна внимание на текста за падащия кворум на общите събрания и посочи, че това не е общо събрание на етажната собственост, за да се избере член на комисията с 33%. Любомир Гайдов от ВАС коментира, че текстовете трябва да се работещи и според него в този вид те били такива. 33% било от всичките 100 и няколко съдии. Те имали тълкувателни решения по подобни въпроси и свикването на общото събрание се обявявало предварително. Според него нормата била изпълнима.

Според Иван Вачев от "Прогресивна България" съдилищата щели да бъдат на висотата на своята отговорност. Адв. Стефан Марчев пък застъпи виждането, че сроковете, които се давали на Висшия адвокатски съвет са избор, били неизпълними.