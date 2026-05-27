Община Русе и „Общинска банка" стартират електронна услуга за плащане на задължения от 1 юни

Община Русе уведомява гражданите и юридическите лица, че 1 юни ще могат да заплащат задълженията си към местната администрация чрез онлайн и мобилното банкиране на „Общинска банка". Новата възможност ще осигури по-бърз и удобен достъп до информация за задълженията към Общината.

Гражданите и фирмите ще могат да извършват справка за вида, периода и размера на своите задължения към Община Русе, включително за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък, такса битови отпадъци, глоби, както и други местни данъци и такси.

Погасяването на задълженията ще се извършва последователно по периоди – от най-старите към най-новите. Това означава, че при наличие на неплатени задължения за предходни години, те следва да бъдат погасени преди извършването на плащания за по-нов период. Например, ако съществува задължение за данък върху превозно средство за 2025 г., няма да бъде възможно плащане на задължение за 2026 г. за друг автомобил. При наличие на няколко задължения за един и същ период лицата ще могат сами да избират кое от тях да погасят.