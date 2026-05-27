Съдът в мотивите си: Виновен за катастрофата с колата на Кирил Петков е единствено загиналият

Шофьорът на НСО е карал в 88 км/час при ограничение от 90, сочат експертизите

Единствено загиналият шофьор е виновен за катастрофата на 16 май 2024 г. кола на НСО, в която се возеше на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Това се чете в мотивите към оправдателната присъда на управлявалия специалния автомобил старши сержант, произнесена от Военния съд в Сливен.

Инцидентът стана към 17 30 часа на цитираната дата, когато Кирил Петков пътувал към Варна за партийна среща. Колата на НСО се движела с включена и светлинна сигнализация. На входа на Аксаково от път без предимство излязъл водач на ауди, който не спрял на знак "Стоп" и последвал сблъсък. 60-годишният шофьорът на аудито загина, а съпругата му - на 58, която била на задната седалка в колата, беше откарана в болница с тежки травми.

Веднага след удара Кирил Петков и шофьорът му слезли от колата и се опитали да окажат помощ, бил подаден сигнал на телефон 112, но изпратеният на мястото медицински екип само установил смъртта на шофьора на ауидито и се наложило да се режат ламарините, за да бъдат извадени той и съпругата му.

Очевидци тогава твърдяха, че автомобилът на НСО се е движел с много висока скорост - 140-150 км/час, но експертизите по делото отхвърлят тази възможност. Те посочват, че колата, в която е бил Кирил Петков, се е движела с 88,02 км/ час при ограничение от 90, и че шофьорът не е имал възможност да предотврати произшествието, за разлика от другия водач. "От техническа гледна точка единствено и само водачът на лекия автомобил "Ауди" има вина за настъпването на процесното ПТП", е записано в мотивите.

В допълнение към решението си да обявят шофьора на НСО за невинен магистратите изтъкват, че "той е направил всичко зависещо от него, макар и самият да е пострадал и с рани, за да помогне на пострадалите". Кирил Петков се размина без травми.

Както "24 часа" вече писа, оправдателната присъда може да да бъде оспорена пред Военно-апелативния съд.