Министърът на културата и директорът на БНР обсъдиха развитието на музикалните състави на общественото радио

316
Министърът на културата Евтим Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев Снимка: Пресцентър на министерството на културата

Министърът на културата Евтим Милошев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев проведоха работна среща за устойчивото развитие на професионалните музикални състави към обществената медия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на културата. В разговора бяха очертани конкретните стъпки за осигуряване на дългосрочна стабилност и ясно регламентиран статут на съставите.

Експерти от Министерството на културата в момента анализират два възможни модела за устойчиво финансиране на дейността на съставите, като целта е да бъде избран вариант, който гарантира предвидимост, развитие и защита на професионалния им статус.

Министърът на културата се ангажира темата да бъде с приоритет в работата на Mинистерството, както и да се проведат допълнителни разговори с представители на музикантите и професионалната общност, за да бъде изработено решение, което отговаря на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на БНР.

Проблемът с музикалните състави към общественото радио е на повече от 10 години, като липсата им на статут ги поставя в ситуация на ограничено финансиране.

