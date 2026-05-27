Над 300 състезатели от 31 държави идват в Русе за Европейска младежка купа по стрелба с лък

От 1 до 6 юни Русе ще бъде домакин на Европейската младежка купа по стрелба с лък – престижно международно състезание от календара на Европейската федерация по стрелба с лък. Надпреварата ще се проведе на Градския стадион със съдействието на Община Русе и Българската федерация по стрелба с лък.

В турнира ще участват повече от 300 състезатели от 31 държави, които ще премерят сили в категориите „младежи", „девойки", „кадети" и „кадетки" в двата стила – олимпийски и компаунд.

На 2 юни започват квалификациите, които ще определят схемите за елиминациите при индивидуалните и отборните надпревари. Елиминационните серии ще се проведат на 3 и 4 юни в часовия диапазон от 9 до 18 ч.

Най-оспорваните и интересни двубои ще бъдат на 5 и 6 юни, когато ще станат ясни победителите в отделните категории и дисциплини. Срещите ще могат да бъдат наблюдавани с вход свободен на Градския стадион в Русе, както и онлайн чрез платформата ianseo.net, където зрителите ще могат да следят програмата, резултатите и класирането по дни и часове.

Финалните състезателни дни ще бъдат излъчвани и по БНТ, както и в YouTube канала на ianseo.net.

Организаторите уведомяват гражданите, че по време на провеждането на състезанието, поради спецификата на спорта и големия брой участници, няма да бъде възможно ползването на Градския стадион от любители и състезатели по лека атлетика. Те поднасят предварително извинение за причиненото неудобство.