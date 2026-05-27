С жалби в съда пак пробват да спрат махането на незаконните чадъри в "Капитолия"

Съдът ги отхвърли, но решението може да се обжалва

Вече са махнати всички платнища на чадърите, част от конструкциите и основните пилони

С жалби в Административния съд - София-град собствениците на автокъща "Капитолия", която се намира в Борисовата градина, пробват да спрат стартиралото от общината премахване на незаконните масивни метални чадъри. Съдът обаче ги отхвърли. Но разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от съобщаването му, става ясно от съобщение на сайта на АССГ.

След два неуспешни опита в миналото, преди седмица Столичната община отново влезе в автокъщата и започна демонтиране на конструкциите. Тогава кметът на София Васил Терзиев, който лично проследи началото на дейностите по премахване на незаконните чадъри, влезе в спор с адвоката на "Софтрейд" Чавдар Държев. Според юриста заграждането с ограда на автокъщата е незаконно, защото възпрепятства дейността на обекта. Според кмета обаче оградата е поставена с цел безопасност, за да не пострада някой. Държев заяви, че собствениците на автокъщата не са получили заповед за незабавно изпълнение.

Към момента вече са премахнати всички платнища на чадърите, на някои е премахната и самата конструкция. Демонтирани са и част от основните пилони, като, за да бъдат премахнати се е наложило около тях да се разкопае дупка, обясниха за "24 часа" от общината.

На 26 май обаче от "Софтрейд" и "Минкин - Албена Минкин" са подали жалба в съда срещу действията на общината, а магистратите са дали срок до 10 ч днес от "Московска" 33 да изпрати отговори на зададените въпроси. Първо общината постави ограда на автокъщата. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Според жалбите действията на общината са определени като неоснователни. Иска се съдът да разпореди незабавно прекратяване на разглобяването, рязането и демонтажа на шестте метални конструкции, както и да се премахне оградата, която блокира достъпа до обекта. Съдът образува бързо произовдство и отделя двете жалби за самостоятелно разглеждане. По жалбата за премахването на чадърите съдът изисква от общината да обясни какви действия са извършени, кой ги е разпоредил, на какво правно и фактическо основание, документи, свързани с ползването на външен изпълнител, място на съхранение и др., както и дали е направено ограждане и ограничаване на достъпа до обекта. Освен това съдът изисква СДВР да провери дали фактическите действия по премахване на преместваемия обект са приключили или не, както и за твърденията за блокиран достъп. Според запознати от общината са отговорили на поставените въпроси и са показали, че не всички действия са изрядни.

Теренът от 2,7 дка, на който се намира автокъщата, е общинска собственост и е даден за управление на "Софийски имоти" през 1997 г. По-късно общинското дружество го дава под наем на фирма "Минкин - Албена Минкин". През 2003 г. то й продава сградата, която се намира в терена. После тя преотдава имота на "Софтрейд 2003". Няколко години по-късно "Софийски имоти" едностранно прекратява договора за наем, защото фирмата е нарушила друг договор, който забранява преотдаване на имота без съгласието на общинското дружество. Така стартират и опитите на общината да си върне владението, които продължават вече доста години.

По казуса се води съдебен спор. Веднъж вече общината доказа в съда, че е собственик на имота - затова и в нейна полза е издаден изпълнителен лист със срок до 28 юни, в който общината трябва да предприеме действия, за да влезе във владение на имота. Решението обаче е обжалвано и решението на по-горната инстанция се чака от 2024 г.