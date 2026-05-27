ВКС постанови: съгласието на всички подсъдими не е нужно за одобряване на споразумението с един от тях

Съгласието на всички подсъдими и техните защитници не е необходимо условие за одобряване на споразумението, когато то е постигнато с един или някои от тях при обвинение за съвместна престъпна дейност. Това постанови ВКС по тълкувателно дело.

То е образувано поради формирана противоречива практика на съдилищата.

Една част от тях приемат, че за одобряване при постигнато в съдебната фаза на наказателното производство споразумение с един или няколко подсъдими при обвинение за съвместна престъпна дейност съгласието на останалите подсъдими и на техните защитници е задължително, тъй като нормата е формулирана по ясен и недвусмислен начин, като не остава съмнение, че при липса на съгласие от всички страни в процеса съдът не може да одобри постигнатото споразумение.

Според друга част от съдилищата изискването за съгласие на конституираните страни при одобряване на споразумение в съдебната фаза на процеса не се отнася до всички подсъдими при обвинение за деяние, извършено в условията на задружна престъпна дейност.

Нормата изисква съгласие на конституираните страни, които могат да бъдат засегнати от споразумението. Те са конкретният подсъдим, който иска споразумение с оглед на възникналото наказателно правоотношение между него и държавата, целяща наказването му, защитникът на подсъдимия и прокурорът в качеството му на държавен обвинител, конституираният като частен обвинител пострадал, а при приет за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск – гражданският ищец и гражданският ответник, ако е привлечен такъв.

Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС приема за правилно второто становище.