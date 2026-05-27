Златните момчета от ХК „Мартен 67" с награди от Пенчо Милков за шампионската титла

Кметът Пенчо Милков отличи днес състезателите и треньора на Хандбален клуб „Мартен 67" за спечелването на шампионската титла при момчета до 11 години. Събитието се състоя в Кръгла зала на Община Русе и на него присъстваха заместник-кметът Борислав Рачев, кметът на Мартен Димо Тонев, директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, треньорът на отбора Илко Канатов и експерти от дирекция "Младежки дейности и спорт".

Хандбалистите завоюваха златото на Държавното първенство, което се проведе в Горна Оряховица. На финала те се изправиха срещу конкурентите си от Националната спортна академия и след оспорвана игра успяха да победят с резултат 16:15. При индивидуалните постижения като най-добър вратар на състезанието бе определен Светослав Чукуранов от ХК „Мартен 67".

„Вие доказахте, че когато един отбор играе със сърце, никой не може да го спре. Извън терена може да сте само на 11 години, но в залата се борихте с характера и волята на истински шампиони", каза кметът Пенчо Милков на младите хандбалисти. Той поздрави момчетата за спортното майсторство, всеотдайността и упоритостта, с която са се борили във всеки един от изиграните двубои. Милков отправи специална благодарност към Илко Канатов – човекът, който ги учи да се състезават и ги превръща в победители в спорта и в живота.

В знак на признание за постигнатото кметът връчи грамота на всяко дете и на треньора, като пожела тази шампионска титла да е само първата от дълга поредица купи и медали. Поздравления към шампионите поднесоха още Борислав Рачев, Димо Тонев и Илко Канатов.