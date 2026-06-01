Специалностите стават професии oще по време на обучението
Лесотехническият университет (ЛТУ) в София е водещ университет в България, съчетаващ традиции и иновации в подготовката на висококвалифицирани специалисти с международно признание.
Защо да избереш ЛТУ
- Лидер в природните науки и технологиите: Обучение по горско стопанство, ветеринарна медицина, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн, компютърни технологии в мебелната индустрия, ландшафтна архитектура, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, алтернативен туризъм, планинско земеделие и стопанско управление.
- Пълна образователна и научна стълбица: Бакалавърски, магистърски и докторски програми.
- Дуално обучение: Съчетава теорията с практика в реална работна среда.
- Собствени учебно-опитни бази: Горски стопанства (с. Юндола и с. Бързия), земеделско стопанство “Враждебна”, Университетска ветеринарна болница.
- Спорт и почивка: Спортни бази в столичния “Студентски град” и в с. Равда.
- Гарантирана професионална реализация: Благодарение на висококвалифициран преподавателски състав и силни връзки с бизнеса.
Ключови дати за прием 2026/2027 година
Подаване на документи:
• С изпити: 18.06. – 25.06.2026 г. (до 12:00 ч.)
За кандидат-студенти, които ще участват само с оценка от ДЗИ (матура) до 30.06.2026 г.
Изпити:
• Биология: 26.06.2026 г., 12:00 ч.
• Рисуване: 27.06.2026 г., 10:00 ч.
Обявяване на резултатите от конкурсните изпити - 30.06.2026 г.
Класирания:
• I класиране: 03.07.2026 г., записване: 06.07. – 10.07.2026 г.
• II класиране: 13.07.2026 г., записване: 14.07. – 17.07.2026 г.
• III класиране: 20.07.2026 г., записване: 20.07. – 24.07.2026 г.
• Допълнителен прием: 24.07. – 21.09.2026 г.
Избери бъдеще, не просто образование!
Присъедини се към ЛТУ – там, където образованието среща природата и модерните технологии