Специалностите стават професии oще по време на обучението

Лесотехническият университет (ЛТУ) в София е водещ университет в България, съчетаващ традиции и иновации в подготовката на висококвалифицирани специалисти с международно признание.

Защо да избереш ЛТУ

Лидер в природните науки и технологиите : Обучение по горско стопанство, ветеринарна медицина, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн, компютърни технологии в мебелната индустрия, ландшафтна архитектура, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, алтернативен туризъм, планинско земеделие и стопанско управление.

: Обучение по горско стопанство, ветеринарна медицина, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн, компютърни технологии в мебелната индустрия, ландшафтна архитектура, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, алтернативен туризъм, планинско земеделие и стопанско управление. Пълна образователна и научна стълбица : Бакалавърски, магистърски и докторски програми.

: Бакалавърски, магистърски и докторски програми. Дуално обучение : Съчетава теорията с практика в реална работна среда.

: Съчетава теорията с практика в реална работна среда. Собствени учебно-опитни бази : Горски стопанства (с. Юндола и с. Бързия), земеделско стопанство “Враждебна”, Университетска ветеринарна болница.

: Горски стопанства (с. Юндола и с. Бързия), земеделско стопанство “Враждебна”, Университетска ветеринарна болница. Спорт и почивка : Спортни бази в столичния “Студентски град” и в с. Равда.

: Спортни бази в столичния “Студентски град” и в с. Равда. Гарантирана професионална реализация: Благодарение на висококвалифициран преподавателски състав и силни връзки с бизнеса.

Ключови дати за прием 2026/2027 година

Подаване на документи:

• С изпити: 18.06. – 25.06.2026 г. (до 12:00 ч.)

За кандидат-студенти, които ще участват само с оценка от ДЗИ (матура) до 30.06.2026 г.

Изпити:

• Биология: 26.06.2026 г., 12:00 ч.

• Рисуване: 27.06.2026 г., 10:00 ч.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити - 30.06.2026 г.

Класирания:

• I класиране: 03.07.2026 г., записване: 06.07. – 10.07.2026 г.

• II класиране: 13.07.2026 г., записване: 14.07. – 17.07.2026 г.

• III класиране: 20.07.2026 г., записване: 20.07. – 24.07.2026 г.

• Допълнителен прием: 24.07. – 21.09.2026 г.

Свържи се с нас: • Уебсайт: www.ltu.bg • Телефони: 02 868 86 32/0888 705 894 • Кандидатстудентски курсове: 0882 602 009

