Жителите на Хамбург не пожелаха олимпиада

Избери бъдещето си с Лесотехническия университет advertorial icon

Автор: гл. ас. Николай Цветанов

Специалностите стават професии oще по време на обучението

Лесотехническият университет (ЛТУ) в София е водещ университет в България, съчетаващ традиции и иновации в подготовката на висококвалифицирани специалисти с международно признание.

Защо да избереш ЛТУ

  • Лидер в природните науки и технологиите: Обучение по горско стопанство, ветеринарна медицина, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн, компютърни технологии в мебелната индустрия, ландшафтна архитектура, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, алтернативен туризъм, планинско земеделие и стопанско управление.
  • Пълна образователна и научна стълбица: Бакалавърски, магистърски и докторски програми.
  • Дуално обучение: Съчетава теорията с практика в реална работна среда.
  • Собствени учебно-опитни бази: Горски стопанства (с. Юндола и с. Бързия), земеделско стопанство “Враждебна”, Университетска ветеринарна болница.
  • Спорт и почивка: Спортни бази в столичния “Студентски град” и в с. Равда.
  • Гарантирана професионална реализация: Благодарение на висококвалифициран преподавателски състав и силни връзки с бизнеса.

 Ключови дати за прием 2026/2027 година

Подаване на документи:

• С изпити: 18.06. – 25.06.2026 г. (до 12:00 ч.)

За кандидат-студенти, които ще участват само с оценка от ДЗИ (матура) до 30.06.2026 г.

Изпити:

• Биология: 26.06.2026 г., 12:00 ч.

• Рисуване: 27.06.2026 г., 10:00 ч.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити - 30.06.2026 г.

Класирания:

• I класиране: 03.07.2026 г., записване: 06.07. – 10.07.2026 г.

• II класиране: 13.07.2026 г., записване: 14.07. – 17.07.2026 г.

• III класиране: 20.07.2026 г., записване: 20.07. – 24.07.2026 г.

• Допълнителен прием: 24.07. – 21.09.2026 г.

 

Избери бъдеще, не просто образование!

Присъедини се към ЛТУ – там, където образованието среща природата и модерните технологии

