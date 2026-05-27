Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви...

Проверяват за замърсяване на морето край Варна след изтичане на фекални води

Надежда Алексиева

Туристите вече се радват на слънцето и морето край комплекса. Снимка: Надежда Алексиева

Спешна проверка е започнала след сигнал за изтичане на битово-фекални води в Черно море край курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена", съобщават от пресцентъра на Изпълнителната агенция по околна среда.

Проби от морската вода са взети в района на аварийното заустване от хотел в комплекса.

Проверката е извършена съвместно от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район" и специалисти от Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда.

Целта на изследванията е да се установи степента на евентуалното замърсяване на морската вода.

Предстои лабораторен анализ на пробите за съдържание на биологична потребност от кислород,  амониев азот, нитритен азот, нитратен азот и ортофосфати.

Отделно е взета проба и от самите кафеникаво оцветени отпадъчни води, изтичащи при аварийното заустване.

Тази проба ще бъде изследвана за биологична и химична потребност от кислород, неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор.

След приключване на лабораторните изпитвания резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции, които трябва да решат дали да бъдат предприети санкции или допълнителни мерки.

