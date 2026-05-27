Георг Георгиев: Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ за Украйна

"След окуражаващата новина от ООН, че България ще запази досегашния курс на поведение спрямо съюзните си ангажименти към сигурността в Европа и Украйна, току що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ". Това пише във Фейсбук публикация Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

Според него е тревожно намерението подкрепата за Украйна да бъде ревизирана и вероятно преустановена, според изказването на самия министър-председател, като допълва, че ще следят с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре.

"Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва...?", пише още Геогриев.

По-рано днес в Париж премиерът Румен Радев коментира позицията на страната ни по отношение на подкрепата за Украйна. По думите му в контекста на новата среда за сигурност страната ни трябва да бъде много внимателна, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа.