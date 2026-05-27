ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22927371 www.24chasa.bg

Георг Георгиев: Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ за Украйна

6928
Георг Георгиев Снимка: Фейсбук/ Георг Георгиев

"След окуражаващата новина от ООН, че България ще запази досегашния курс на поведение спрямо съюзните си ангажименти към сигурността в Европа и Украйна, току що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ". Това пише във Фейсбук публикация Георг Георгиев от ГЕРБ-СДС.

Според него е тревожно намерението подкрепата за Украйна да бъде ревизирана и вероятно преустановена, според изказването на самия министър-председател, като допълва, че ще следят с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре.

"Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва...?", пише още Геогриев.

По-рано днес в Париж премиерът Румен Радев коментира позицията на страната ни по отношение на подкрепата за Украйна. По думите му в контекста на новата среда за сигурност страната ни трябва да бъде много внимателна, особено що се отнася до военната и финансовата подкрепа.

Георг Георгиев Снимка: Фейсбук/ Георг Георгиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)