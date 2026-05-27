Постоянен арест за среднощен крадец с 15 присъди промъкнал се в жилище в Габрово

40-годишен мъж е задържан под стража по искане на Районна прокуратура-Габрово за влизане в чуждо жилище през нощта и за опит за кражба при опасен рецидив, съобщиха от държавното обвинение.

Районна прокуратура – Габрово привлече в качеството на обвиняем Ю.Г. за това, че на 25 май в Габрово влязъл в чуждо жилище посред нощ, като отключил вратата със специални технически средства заедно с жена и при условията на опасен рецидив направил опит да отмъкне месингова купа.

По досъдебното производство в качеството на обвиняем за престъпление по чл.170 ал.2 от НК е привлечена и 24-годишната В.Х., уточняват от прокуратурата.

В полунощ двамата обвиняеми влезли в жилището, като за отварянето на вратата използвали технически средства, пригодени за отключване. По сигнал на съсед, който чул шум, служители РУ на МВР -Габрово задържали извършителите в апартамента, като в раницата на обвиняемия Ю.Г. била намерена и откраднатата месингова купа.

Ю.Г. е многократно осъждан - има влезли в сила присъди за общо 15 престъпления против собствеността, като по повечето от тях той е изтърпял наказание лишаване от свобода.

За поредното престъпление го грозят от 3 до 15 години лишаване от свобода.

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа и прокуратурата е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража". Съдът възприел доводите за наличието на реална опасност обвиняемият да извърши и друго престъпление от общ характер и да се укрие в хода на наказателното производство, поради което взел най-тежката мярка за неотклонение.

Определението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд.