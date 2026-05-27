След следствен експеримент и разпити пред съдия обвиниха мъж за жестокото убийство в село Ямна

41-годишен мъж е обвинен за убийството, станало около 6 часа вчера в махала Златичора в с. Ямна, община Етрополе. Той е бил подведен под наказателна отговорност след разпити, включително пред съдия и дори следствен експеримент. Убитият мъж е на 68 години, съобщиха от Софийската окръжна прокуратура.

Оттам посочиха, че разследването се води за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Събрани са достатъчно доказателства, въз основа на които е направено обосновано предположение за виновността на 41-годишния П. Г. Лицето е привлечено в качеството на обвиняем.

С постановление на прокурор при Софийска окръжа прокуратура обвиняемият П.Г. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.