Радев: Случаите на незаконно строителство край Варна не са изолирани и засягат националната сигурност

Случаите, които излязоха наяве през последните дни във Варна, не са изолирани, а се вписват в по-широк контекст от процеси, които засягат и въпроси, свързани с националната сигурност на България." Това заяви министър-председателят Румен Радев пред медии в Париж по повод казуса със строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край к. к. „Златни пясъци" близо до Варна, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Премиерът припомни, че още преди около година, в качеството си на президент, е поставил публично въпроса за украински гражданин, на когото е била наложена принудителна административна мярка от ДАНС, включително експулсиране от страната. Само две седмици по-късно обаче тогавашният председател на ДАНС е отменил собствената си заповед. „Това е прецедент – шефът на ДАНС да отмени собствената си заповед. Подобно нещо не се е случвало в историята на службата", подчерта Радев.

Министър-председателят добави, че още тогава е поставил въпроса кой и с какви мотиви е повлиял на това решение, въпреки наличието на аргументи от регионалните структури на ДАНС за риск за националната сигурност, но отговор от институциите не е последвал, нито е имало последващи медийни разследвания. „Това не е само незаконното строителство. Тук са свързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България", заяви още министър-председателят.

Радев акцентира върху необходимостта от изясняване на всички обстоятелства около случая и подчерта, че подобни казуси изискват системен институционален отговор, включително проверки за установяване на факторите, довели до взетите решения. По повод подадената и приета днес оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор, премиерът Румен Радев заяви, че приветства решението на Сарафов да се вслуша в призивите на правителството и да подаде оставка.

„Това е едва началото на процеса на оздравяване на съдебната система – едно начало, което българското общество очаква отдавна. Този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента", коментира Радев.

Премиерът подчерта, че оставката трябва да бъде разглеждана като част от по-широк процес: „Не трябва да гледаме на оставката на Сарафов като на изолиран акт. Тук говорим за всеобхватен подход, за въвеждане на много нови правила, ясни критерии и прозрачни процедури за подбор и избор на хората, които ще заемат своето място в новия обновен Висш съдебен съвет", заяви министър-председателят Румен Радев.