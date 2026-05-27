Йотова за случая в Благоевград: Изпуснали сме първите етапи от борбата с наркотиците

Оставката на Сарафов е само началото на предстоящите промени в съдебната система, каза президентът Илияна Йотова

„Изпуснали сме първите етапи – още от училище, от превенцията и безкомпромисната разправа с хората, които се занимават с разпространение на наркотици", заяви президентът Илияна Йотова във връзка със случая в Благоевград, при който двама непълнолетни - момче и момиче се хвърлиха от петия етаж на жилищна сграда. В резултат на скока момичето загина, а момчето беше откарано в "Пирогов" в критично състояние. „Има много работа, която трябва да бъде свършена. Крайно време е да се справим и със сайтовете в онлайн пространството, защото там няма никакъв контрол", подчерта Йотова пред NOVA.

По думите ѝ до средата на юни се очакват предложенията за промени в Закона за съдебната власт, които да поставят началото на цялостната реформа. „Нуждаем се от цялостно преразглеждане на съдебната система, така че тя да работи за това хората да получават справедливост", посочи Йотова.

По темата за „Марица-изток" президентът заяви, че България все още не е готова за реформа в сектора. „Това е голяма тема. Надявам се новото правителство да предоговори своите ангажименти към ЕК, защото моето категорично становище е, че не сме готови за такава реформа към този момент", каза тя.

Йотова коментира и ситуацията след трагедията в Севлиево, като подчерта, че институциите са реагирали бързо и адекватно.

На въпрос дали ще се кандидатира за президент, Йотова отказа коментар.