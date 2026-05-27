Оставиха в ареста избягалия шофьор от катастрофата с мигранти в Бургас

Районният съд в Бургас остави в ареста 19-годишния Мохамад Касим Албаркус, обвинен за опит да осуети полицейска проверка след зрелищна катастрофа край подлез в града. Сириецът е превозвал трима нелегални мигранти, когато започнала гонката с полицията.

Според разследването младежът е управлявал автомобила без шофьорска книжка и не е изпълнил полицейските разпореждания, като с действията си е застрашил живота както на пътуващите с него марокански граждани, така и на останалите участници в движението, съобщиха от съдилището.

В съдебната зала обвиняемият заяви, че съжалява за случилото се. Той обясни, че живее под наем в Пловдив и настоя за по-лека мярка – домашен арест. Защитата му подчерта, че е с чисто съдебно минало.

По данни на прокуратурата Мохамад е със статут на бежанец и живее в България от три години. Разследващите смятат, че е бил привлечен в схема за трафик на мигранти чрез приложение за комуникация, като срещу курса му били обещани 1000 евро.

Въпреки доводите на защитата, съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".