Съдът в Пловдив оправда Мотикаря, обвинен в организиране на престъпна група за детско порно

Павел Скръчков, Валентин Палийски, Александър Иванов и Стефан Великов бяха признати за невинни 9 г. след спирането на сайта от ГДБОП

Окръжният съд в Пловдив оправда Павел Скръчков, управлявал известната преди години фейсбук страница "Мотикаря", и обвинените за негови съучастници Валентин Палийски, Александър Иванов и Стефан Великов. Мъжете бяха привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, ръководена от Скръчков, за разпространяване на порнографски материали с користна цел от януари 2014-а до 18 юли 2017 г.

Срещу Павел имаше и обвинение за това, че чрез интернет сайтове е разпространявал снимки както на пълнолетни, така и на непълнолетни момичета, също и че на неустановена дата през януари 2016 г. е заплашил жена с разгласяването на позорна информация за нея.

Палийски пък беше обвинен и за това, че на 18 юли 2018 г. е разпространявал 243 порнографски материали, за които са използвани лица, които изглеждат като ненавършили 18 годишна възраст, чрез интернет сайтовете nivata.motikarq.com и motikarq.com.

И четиримата мъже са оправдани по всичките им повдигнати обвинения, като магистратите приеха, че те не са доказани по несъмнен начин и ги признаха за невинни. Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд.

Съдебната сага с Мотикаря продължи с години. Всичко започва с фейсбук страница за мемета, създадена преди 15-ина години, която бързо набира популярност сред тийнейджърите. Тя беше изтривана няколко пъти, но винаги се появяваше нова, която за дни събираше десетки хиляди харесвания. С времето беше създаден и сайт, където се публикуваше подобно съдържание.

В един момент Мотикаря започна да качва предизвикателни снимки на момичета с идеята да ги осмее за "неморалното" им поведение. Страницата се използваше като "стена на срама" и от тийнейджъри, които изпращаха снимки на свои познати или бивши гаджета. До момента, в който сектор "Киберпрестъпност" в ГДБОП не спря операцията.