Режат със закон ТикТок на децата, приложение ще проверява имат ли 16 г. (Обзор)

10 млн. евро глоба за доставчици и платформи

От ГЕРБ разписват и пълна забрана на телефони в училище

Пълна забрана на телефоните в училище, освен при извънредни ситуации и по образователни причини, както и ограничаване на социалните мрежи за деца до 16 г. чрез нова технология. Това предлагат Красимир Вълчев, Владислав Горанов, Даниел Митов и Деница Сачева от ГЕРБ с промени в Закона за закрила на детето.

С тях се разписва, че до 6 месеца от приемането на закона министърът на иновациите и дигиталната трансформация ще разработи специално технологично средство, което да проверява или верифицира възрастта и да спира регистрацията на всички под 16 г. Вносителите се мотивират с все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. Към забрана на социалните медии за деца вече пристъпват много страни в Ес и по света.

Става въпрос за вид приложение, което ще е като врата към всички останали - отваря се автоматично в момента, в който тръгнеш да се регистрираш в социална мрежа, обясни пред “24 часа” Красимир Вълчев. То работи във Франция и други европейски страни. Затова най-вероятно ще се стъпи на закона за единния европейски цифров портфейл, който страната ни трябва да приеме. Такъв анонс направи и бившия министър на електронното управление Валентин Мундров в началото на годината - че като част от националния цифров портфейл до края на 2027 г. ще се въведе проверка на възрастта в мрежите.

С промените в закона сега ГЕРБ предлага деца над 13 г. да могат да ползват социалните мрежи само след разрешение на родител, което може да бъде оттеглено по всяко време. Имуществена санкция до 10 млн. евро (но не повече от 1% от глобалните приходи) пък се предвижда за доставчиците, както и платформите за споделяне на съдържание, ако допуснат нарушения, или използват данните от възрастовата проверка за други цели.

ГЕРБ и лично Красимир Вълчев като образователен министър отдавна настояват за такава промяна, както и за пълна забрана на телефоните в училище. Законови текстове бяха подготвени от МОН по време на кабинета “Желязков”, но не минаха. В началото на тази година обаче от МОН съобщиха, че 98% от училищата вече имат забрана за телефони - в 825 е пълна, а в близо 1400 - частична.