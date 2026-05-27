Прокуратурата ще протестира пускането на студента, обвинен в убийство на падналата ученичка

Окръжната прокуратурата в Благоевград ще протестира решението на окръжния съд да пусне на свобода 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен в умишлено убийство на падналата от 5-ия етаж ученичка И. С. Делото по протеста ще се гледа на 4 юни в Софийския апелативен съд.

По-рано днес съдът обяви, че до момента няма никакви доказателства, че студентът по философия е съпричастен към смъртта на 16-годишната И. С. и към падането на приятеля й - 16-годишния Д. С. от другата страна на блока в кв. "Струмско".

Фаталният купон с трите момчета и момичето започнал в 18 ч на 23 май в апартамента на Д.С. По това време майка му не си е била вкъщи. Домакинът и тримата му гости са употребили LSD, като обвиняемият Александър Георгиев е употребил и канабис. Освен починалата и тежко пострадалия при падането, в апартамента е бил и абитуриентът М. С., който е основен свидетел. Момчето обаче не е видяло момента на падането през прозореца и през терасата на И. С. и приятеля й Д. С. Той си тръгнал към 22 ч.

Според съда това е изключително тежък случай, но липсват данни за упражнено насилие върху двамата паднали.