Ангел Найденов: САЩ не реагираха за "Орешник" заради ангажимента на Тръмп в Близкия изток

Доналд Тръмп няма полезен ход назад в Близкия изток - или трябва да договори мащабно споразумение, както самият той се изрази, с Иран, или да възобнови военните действия, което ще доведе до една изтощителна война, която за голямата част от американците би била и необяснима. Той е притиснат от два критични срока.

Това каза бившият военен министър Ангел Найденов пред БНТ.

"Времето не работи за Щатите - морската блокада носи икономически щети на Иран и това са загуби заради блокирания внос и износ. Отрицателните последици се измерват с милиони долари", каза още бившият министър на отбраната.

Според него липсата на реакция от страна на САЩ за атаката на Русия с ракета "Орешник" над Украйна вероятно се дължи на ангажимента на американския президент в Близкия изток и изхода от войната.

"САЩ не са се дезангажирали от преговорите между Русия и Украйна, но е факт, че преговори не се водят от началото на войната в Иран. Това, което се вижда, е че Украйна има готовност да направи компромис и по най-спорните въпроси, включително за териториите, докато Русия не дава никакъв знак за желание за преговори и за компромиси", коментира Найденов.

"Европа търси ролята си в тези преговори, продължава да държи формула, която разчита първо на дипломатическа активност, и на натиск чрез санкциите срещу Русия, както и на военната помощ за Украйна. Въпросът опира до това не само да се намерят подходящите преговарящи, защото например предложението от Путин - Шрьогер, то бе прието несериозно и отхвърлено. Защитавайки Украйна Европа защитава и себе си", каза още той.

Не виждам в думите на Радев отказ от помощ за Украйна, просто приоритетите на правителството му са свързани с настоящите проблеми на българските граждани", допълни бившият министър.