Бдение в памет на загиналата ученичка след падане от 5-ия етаж на наркокупон

Бдение в памет на загиналата ученичка при падане по време на наркокупон ще се проведе този петък от 18:00 ч. пред Съдебната палата в Благоевград. Инициативата е на семейството на момичето. Те призовават всички жители на града да се присъединят и да почетат паметта на Ивана, както и да настояват за справедливо правосъдие и установяване на истината за трагичната нощ в навечерието на 24 май.

Близки, роднини и приятели на семейството отправят апел за активна гражданска позиция и за по-ефективна държавна политика срещу разпространението на наркотици сред младите, което определят като „бич за децата".

Ивана беше открита мъртва пред блок 17 в кв. „Струмско" след падане от апартамент на петия етаж, където е имало абитуриентско парти. От другата страна на сградата бе намерен в тежко състояние и 17-годишният ѝ приятел Д. С., който е настанен в "Пирогов" и състоянието му се подобрява.

На сбирката в апартамента са били още студентът по философия Александър Георгиев и абитуриентът от Математическата гимназия М.С. Георгиев би обвинен в умишлено убийство на Ивана. Днес Окръжния съд гледа мярката му за неотклонение и отказа да уважи искането на прокуратурата за постоянно задържане под стража. Според съдия Диана Узунова няма категорични данни, че Александър е упражнил насилие и бутнал или хвърлил през прозореца ученичката. Липсват данни той да е агресирал до степен, че да изхвърли тялото през прозореца. С този мотив съдът не определи никаква мярка за неотклонение и пусна на свобода студента.

Бащата на Ивана Стойне Стойнев, който е бивш полицай, отправи остри критики към съда, прокуратурата и полицията, заявявайки, че „никаква реформа не върши работа в счупена система" и че доверието в институциите е напълно изгубено. „Мъртви деца и живи дилъри. Докога?", пита риторично почерненият баща.

Той подчерта, че дъщеря му е била манипулирана и използвана, като според него става въпрос за по-голяма схема, свързана с наркотици и експлоатация на деца. Стойнев твърди, че е предоставил информация на полицията и че и други деца дават показания.