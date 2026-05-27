Иван Шишков: Спирането на незаконното строителство край Варна е право на общината

Спирането на незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна, извършвано от украинската корпорация КУБ, е в правомощията на Общината, каза в крайморския град министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Той, заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, извършиха проверка по случая, а резултатите представиха пред журналисти.

Пламен Абровски посочи като пример имот номер 5. През 2005 г. този имот е бил държавна собственост на министерството на земеделието, но е заменен за частен имот на друго място. Абровски обясни, че според закона, при заменки не може да бъде променяно презназначението на имота.

На 26 октомври 2023 г. служители на Дирекцията по горите и Държавно горско стопанство правят проверка по сигнал. Така установяват незаконна сеч и незаконно строителство. Описват го и в констативен протокол. По думите на Абровски служителите на Горското уведомяват Община Варна, ОДМВР и на по-късен етап дори прокуратурата.

Регионалният министър Иван Шишков показа удостоверение за търпимост, издадено на 7 юни 2023 г. В него обаче пише, че строежът е извършен през 2001 г. Шишков обясни, че само такива строежи могат да получат удостоверение за търпимост. След тази година всички строежи без книга следва да бъдат премахнати.

„През 2019 г. има две стари сгради и нищо друго. Към 2025 г. имаме всички тези сгради. Има три удостоверения за търпимост и трите с невярно съдържание. Навсякъде е записано, че са изпълнение през 2001 г., съгласно декларация. Тоест имаме протоколи и актове с невярно съдържание. Всичко това се попълва в Кадастъра. Всички институции са с широко затворени очи", каза Шишков.

Има и преписка в ДНСК. От там са пратили жалбата в Община Варна. Така, според Шишков, е можело да започне процедура по събаряне на тези сгради. „Днес държавата се занимава с нещо, което е трябвало да направи общината", допълни той.

„Надявам се, че Община Варна ще направи всичко необходимо това беззаконие да приключи. МВР е започнало една процедура. Третата институция е прокуратурата. Надяваме се, че няма да се стигне дотам да е виновен техника от районната администрация, а ще бъдат доказани истинските виновници. Не може това нещо да бъде организирано от един техник от районната администрация", каза Шишков.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов обясни, че през 2023 г. е образувано първото досъдебно производство. То касае извършено престъпление по служба от длъжностно лице. „Установени са множество документни престъпления. Това производство към момента е спряно. Нямам разрешение от наблюдавашщия прокурор да дам повече данни", каза Милтенов. Второто производство е от 2025 г. за незаконна сеч. И то е прекратено. Третото е от тази година и касае удостоверенията за търпимост.

Шишков обясни още, че през януари 2025 г. е допуснат подробен устройствен план, в момента, в който започва да става ясно, че има незаконно строителство.

На 1 септември 2025 г. е издадена заповед от кмета за спиране на незаконното строителство, обясни още регионалният министър.

Домакин на срещата бе областният управител Марио Смърков, който посочи, че съвместната проверка, към която са привлечени всички възможни институции, дава реалната гледна точка към случилото се, отношението към проблема през годините и действията на Община Варна, съобщава NOVA.