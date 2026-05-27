Психолог: Родителите са сами в битката с детската употреба на наркотици

Възрастовата граница за употреба на дрога от деца отдавна е паднала. За това алармират родителите. Те са сами в процеса, защото сами търсят специалисти и не знаят откъде да започнат справянето с проблема. В обществото има плуралистична неангажираност – всеки смята, че отговорността е на друг. Това заяви психологът Александра Петрова по NOVA NEWS.

Според психолога проблемът с употребата на наркотици от деца е сериозен. По думите ѝ няма систематизирана превенция срещу употребата им. „Няма система, по която родителите да тръгнат, ако виждат, че има проблем. Те сами трябва да се справят с това. Ако живеят в малко населено място и нямат финансови възможности, е почти невъзможно да се помогне на тези деца. В такъв случай те няма как да попаднат на специалисти", заяви тя.

Петрова обясни, че социалните мрежи допринасят за по-лесния достъп до наркотични вещества. Тя добави, че ограничаването на достъпа до интернет за децата няма изцяло да реши проблема. „Преди всичко трябва да знаем как функционира детският мозък. Там имаме лимбична система – тоест липсват опит, мислене за причинно-следствени връзки и страх. Когато съм в група от връстници и те правят нещо, което ме вълнува, за мен това е най-важно. Предвид липсата на усещане за риск и последици, ще искам да съм като тях", каза психологът. И добави: „Тинейджърският мозък е много по-чувствителен към кортизол, допамин и серотонин. От тази гледна точка пристрастяването и импулсите към това да се направи каквото и да било, свързано с вещества, се развиват много по-бързо. Ако едно дете има около себе си хора, които употребяват, е много по-лесно да посегне към наркотиците, отколкото един възрастен човек".

Психологът заяви, че възпитанието и развитието на емоционална интелигентност у детето от страна на родителите започват още от неговото раждане. „Чрез казуси и разговори за собствените и чуждите емоции се учим как тялото да се справя с емоциите. Това е огромна работа, която никъде не присъства в училищата", каза Петрова. По думите ѝ училищата трябва да работят с външни специалисти. „Това зависи от МОН. Тази тема в момента е като алармена система за цялото общество", добави тя.