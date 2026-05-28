Общината плаща на пловдивчани да правят градини с цветя, храсти и пейки край блока

Надяваме се, че хората повече ще пазят, като са изградили нещо с труда си, казва авторът на идеята съветникът Георги Титюков

При одобрение проектът трябва да се осъществи до 6 месеца

Пловдивчани ще могат да облагородяват пространствата около сградите, в които живеят, с пари от общината - като правят малки градинки с цветя, дървета и храсти, поставят пейки, беседки или маси за игра на шах и табла, или пък пригодят бордюрите за колички на хора с увреждания и малки деца.

Тази възможност е заложена в публикувания за обществено обсъждане правилник на "Фонд за подкрепа на местни инициативи", изготвен от общинския съветник Георги Титюков.

"Искаме да стимулираме хората да се включат в облагородяване

на града, като превърнат междублоковите пространства и прилежащите територии в зеленина и кътове за отдих, а и се надяваме, че като са вложили труд в това, после повече ще пазят", обясни той пред "24 часа".

Пари ще се отпускат само за терени, които са общинска собственост. Право да кандидатстват ще имат сдружения на етажната собственост, неправителствени организации, читалища и неформални обединения на граждани.

"Много важна е последната възможност – единомишленици просто се събират и сключват договор каква цел искат да постигнат, определят кой ще ги представлява пред общината, посочват банковата му сметка и подават заявление за отпускането на средства", каза още Титюков.

Финансирането ще зависи от големината на терена, който ще се разкрасява.

Ако става дума

за площ до 500 кв. метра, ще се отпускат до 1500 евро,

от 501 до 2000 кв. метра - до 2000 евро, а за парцели над 2000 квадрата – до 2500 евро.

"Не са много пари, но са достатъчни за покупката на цветя, храсти или някое дръвче, както и за дребни елементи на градското обзавеждане като пейки", уточни авторът на идеята. Идеята градската управа да финансира облагородяване на междублокови пространства е на Георги Титюков. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

След това предложенията ще се класират по критерии като степента, до която конкретната идея ще доведе до създаването на по-добра градска среда, и степен на самоучастие – със средства или труд. При одобрение проектът трябва да се осъществи до 6 месеца.

Създаването на фонд за местни инициативи беше обсъждано в Общинския съвет и през януари, но тогава не събра необходимите гласове.

"Съобразил съм се с всички критики в новия правилник и от него отпадна възможността за създаване на места за спорт или детски площадки, парите, които предвиждаме, няма да стигнат за такива идеи. Но държа на това

при одобряване на даден проект 90% от нужните пари да се пускат авансово,

иначе няма да може да се случи.

Все пак има хора, които не могат да съберат по 20 лв., за да покрият разходите за ток и асансьор в сградата, не може да се очаква съседите да дават пари за градинка примерно и после да чакат общината да им ги върне.

Така че не приемам предложенията на различни съветници първоначалното финансиране да е само 60% от необходимата сума", доразви идеята си Титюков.

След плащането обаче разходите ще трябва да бъдат оправдани със съответните фактури и тогава ще бъдат преведени и останалите 10% от договорената сума. Към отчета ще трябва да има снимки на състоянието на терена преди и след облагородяването. От хората ще се очаква на новата градинка или беседка да сложат и надпис "С подкрепата на община Пловдив".

"Пловдив още няма бюджет за 2026 г., но имаме уговорка с кмета Костадин Димитров в хазната на бъдат заложени между 70 и 100 хил. лева, които са достатъчно да опитаме пилотно и да видим дали този механизъм ще проработи. И ако има интерес, през 2027-а може да предвидим и повече средства", обобщи Георги Титюков, председател на групата "Съединени за Пловдив", която е част от управляващото мнозинство.

Правилникът, който урежда тази инициатива, е публикуван за обществено обсъждане на 7 май т. г., което означава, че може да бъде гласуван на някоя от юнските сесии на местния парламент.

Най-много цветя се садят пред блоковете в район "Тракия"

Хората и сега садят цветя пред блоковете си и сами ги поддържат, като особено активни са в район "Тракия".

Кметът на Пловдив Костадин Димитров, който 3 мандата управляваше тази част от града, имаше практика да раздава награди на такива грижливи стопани – уреди за рязане на храсти или събиране на листа. Най-масова е практиката в “Тракия”. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Подобни призове раздаваха управниците и на други райони. Сега с новата инициатива в градската управа се надяват гражданите да станат по-активни и да вложат повече усилия в разкрасяването на града.