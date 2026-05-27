Търсят 30 млрд. евро от сивата икономика. Не социални пенсии, а помощи ще пестят на НОИ 182 млн. (Обзор)

800 хил. хора с увреждания получават подкрепа. Парите са над 2 млрд. евро, но се дават на калпак

81 дома за стари хора ще са ремонтирани до август. "Топъл обяд" за най-бедните и през 2027-а

Минимална пенсия от 347,51 евро, приеха депутатите. От 1 юли всички се вдигат със 7,8%

Да се направят конкретни мерки, за да се изсветли сивата икономика, която вече достига фрапиращите 30 млрд. евро. Така в системата ще влязат повече приходи от осигурителни вноски и държавното обществено осигуряване ще се стабилизира.

Това ще е една от първите мерки, които ще се разпишат в пътната карта. Тя трябваше да е готова още в края на 2025 г., сега екипът на социалната министърка Наталия Ефремова ще продължи работа по нея.

Данаил Русев, Лилия Стоянович, Наталия Ефремова и Надя Клисурска (от ляво на дясно).

Делът на сивата икономика у нас е близо 34 -35% от БВП, според доклада на Kearney. Това ни поставя на първо място в ЕС. Превърнато в пари, спрямо текущия БВП, това прави малко над 31-32 милиарда евро. Ако към тези укрити обороти на фирмите се добавят и неотчетените трансакции на физически лица и сивия сектор на пазара на труда в различните му форми, общите неофициални финансови потоци в държавата доближават границата от 40 милиарда евро. Според АИКБ сивият сектор е около 20% се равнява на около 22-23 милиарда евро.

Дори само 20 млрд. да се изсветлят, минимум 7,35 млрд. евро ще влязат в бюджета от осигурителни вноски

Вече е коментирано, че най-важен е контролът върху сивия сектор. Има много усилия в тази сфера, каза социалната министърка. Не съобщи все още мерки и целите в тази посока. Ясно е обаче, че не може изведнъж да се изсветли цялата икономика, но всяка мярка в тази посока ще даде положителен резултат за осигурителната ни система.

Мерките няма да се вземат от днес за утре, а ще бъдат дългосрочни. Поетапно във времето ще се изваждат социални разходи, неприсъщи за осигурителната система, и ще се включват в социалната система. Това е един естествен процес, за който ще разчитаме и на обществеността да ни подкрепи и ще направим всички възможни усилия хората да бъдат спокойни, че няма да загубят част от приходите си, каза още тя.

В момента от осигуровките ни се плащат пет вида пенсии, които не са свързани с трудовата дейност -

социална пенсия за старост, социална за инвалидност, за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност и персонална пенсия.

Тук идеята не е тези пенсии да се спират, а да станат помощи, които да бъдат изплащани от Агенцията за социално подпомагане. Това би спестило около 182 млн. евро на година от бюджета на ДОО в НОИ.

Анализът на социалното министерство на пенсионната система също препоръча тази мярка. Проблем тук е, че сега при отпускането на социалната пенсия за старост има доходен критерий, но той се преценява единствено към момента на отпускане. Веднъж отпусната, нейното получаване в следващите години вече не зависи от материалното положение на лицето.

При пътната карта мерките ще се правят стъпка по стъпка. Осигурителната система е много консервативна и хората трябва да знаят какво ги очаква, каза още Ефремова.

Най-спешната задача е подготовката на бюджет 2026-а

Всички социални плащания са гарантирани.

Парламентът вече одобри увеличението на минималната пенсия със 7,8% от 1 юли. Така 800 хил. души ще получават 347,51 евро. Също със 7,8% ще се вдигнат и останалите пенсии по швейцарското правило.

В следващите дни ще се подготви и увеличението на социалната пенсия, така че всички пенсионери да получат актуализирани суми едновременно, обяви Ефремова.

Пълен преглед на социалните услуги е друга дългосрочна задача на МТСП. Законите за тях бяха написани през 2019 г. В момента почти 800 хил. души с ТЕЛК получават помощи, около 460 хил. пък получават някакъв вид инвалидна пенсия. А само от началото на годината лекарските комисии са издали 111 603 ТЕЛК решения, предимно на преосвидетелстваните болни.

Близо 90 хил. от българите с увреждания имат право и на личен асистент, докато през 2020 г. са били едва 20 хил.

Бюджетът за хора с увреждания е над 2 млрд. евро. В тази сума влизат всички плащания за тях по различни закони, програми и пенсии.

От години се назовават проблемите - помощ на калпак, а не според нуждата. Както и липсата на ограничения за възрастта и здравословното състояние на личните асистенти - често това са възрастни хора, които не могат да се грижат добре за тежко болните.

На личната помощ масово се гледа като на източник на семеен доход, а не пакет от професионални грижи за човека с увреждане. Липсват желаещи да са професионални гледачи заради ниско заплащане.

Има и големи разлики в индивидуалните оценки

при хора с идентичен процент инвалидност по ТЕЛК. Основната задача обаче е да се въведе международната ICF система, която оценява функционалността.

Ремонтът на всички 81 дома за стари хора трябва да е завършен през август. С инвестиция от над 370 млн. лв. по плана за възстановяване те трябва да се превърнат в съвременни центрове с европейски условия, енергийна ефективност и по-високо качество на грижата.

Освен това ще се работи за удължаване на “Топъл обяд” до края на 2027-а. Програмата се ползва всеки ден от 67 000 възрастни с ниски доходи, хора с увреждания, бездомни и други уязвими, които оцеляват благодарение на нея.

Майчинството няма да се вдига и през втората половина на годината. За 2027 г. обаче ще се мисли за по-широк пакет от подкрепа, обяви министър Ефремова.