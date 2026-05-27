Проверка в ДАНС: защо е спряна екстрадицията на собственика на незаконния град край Варна (Обзор)

Кои фактори са накарали Деньо Денев да промени спешно мярката срещу украинеца Олег Невзоров, пита премиерът Румен Радев

За 104-те обекта и инфраструктурата няма разрешителни за строеж, казват от община Варна

Министър Шишков показа удостоверения от 2023 г., че сградите били изградени още през 2001 г.

Проверка защо бившият председател на ДАНС Деньо Денев е отменил заповед за екстрадиция на украинския бизнесмен Олег Невзоров през 2025 г. започва веднага, обяви в сряда премиерът Румен Радев.

Пред журналисти във Франция той напомни, че преди година е попитал ДАНС "защо украинският гражданин, който е отгоре на групировката КУБ, беше изгонен от България и само 2 седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед".

"Прецедент е - не се е случвало в историята на службата

Нали не вярвате, че тогавашният председател на ДАНС (Деньо Денев - б.р.) сам е взел това решение", попита риторично премиерът от Париж, където говори пред български медии преди срещата си с президента Еманюел Макрон.

Олег Невзоров е основател и ръководител на международната строителна корпорация КУБ. Повече от 20 г. тя развива инфраструктурни проекти в Източна Европа, а след началото на войната в Украйна открива представителство във Варна. Неофициално се знае, че е таен свидетел по делото срещу кмета Благомир Коцев.

По думите на Румен Радев регионалното подразделение на ДАНС е дало "солидни аргументи" за заплаха от страна на Невзоров срещу националната сигурност.

Премиерът не назова кой е оказал натиск над Денев, но увери, че правителството ще направи всичко възможно да се разбере "кои фактори и защо са накарали тогашният и.ф. директор да отмени заповедта си".

Връзка между отмяната на екстрадицията на Невзоров и последвалия арест на кмета през лятото на 2025 г. направиха депутатите от "Продължаваме промяната".

"Защо никой не реагира на политическо ниво през 2025 г. при избухването на скандала около действията на ДАНС срещу украинеца. Нямаше реакция и от медиите, това просто потъна", добави премиерът.

В сряда - ден след акцията в местността Баба Алино, "незаконния град" край Варна коментираха кметът Благомир Коцев, общински съветници, министри.

Жилищният комплекс е изграден без разрешение за строеж. По данни на местната администрация строителството се е развивало години наред върху терен от над 100 дка, без за нито една от 104-те сгради да са издадени строителни книжа.

По информация на кмета в комплекса има двуетажни еднофамилни къщи и многофамилни кооперации, има инфраструктура, вътрешни алеи и облагородени пространства. Част от сградите са завършени, а други били в строеж към момента на проверката.

По думите му комплексът е разположен в 36 поземлени имота, собственост на различни юридически лица, зад които стои един и същ украински гражданин. Липсват документи и за изградената инженерна инфраструктура – трафопостове, канализация и други съоръжения. На 22 май кметът Благомир Коцев (вдясно) и шефът на полицията във Варна ст. комисар Цветан Пировски бяха на проверка на обектите.

От общината твърдят, че през последните 2-3 г. различни институции многократно са опитвали да извършват проверки на обекта, но

достъпът им е бил препятстван от частна охрана

Сега от ПБ им подали ръка и те са я поели.

"Има събития, свързани с екстрадицията, за които компетентните органи трябва да отговорят. Връзката между моите действия и съответните свидетели по делото срещу мен може да се направи много лесно, но нека оставим разследващите органи", каза Коцев пред Нова тв.

На въпрос смята ли, че шефът на ДАНС, който е отменил заповедта за екстрадиране, е част от протекцията, която е позволявала евентуално узаконяване на незаконното строителство, Коцев каза: Не мога да отговоря. При нас са постъпвали въпроси и ние сме отговаряли към ДАНС какви строителни книжа има и са издавани в община Варна. Това стана през пролетта на 2025 г. Знаете събитията покрай мен. Имаше смяна в ръководството на ДАНС във Варна. Не мога да отговоря какво точно се е случило, но очевидно ДАНС са знаели и са разследвали.

"Трудно е да се повярва, че такъв мащабен проект може да се извърши без покровителство от високи нива", коментира още Коцев. При проверката във вторник са установени 29 работници от Украйна и Молдова. Някои от тях направили опит да се укрият, но са били отведени за установяване на самоличността им. Съставени са им актове за административни нарушения.

По случая е разпоредена проверка и за евентуално умишлено бездействие на институции или длъжностни лица, съобщи директорът на ОД на МВР старши комисар Цветан Пировски.

От община Варна обявиха, че започва

опис на всички незаконни обекти и издаване на заповеди за спиране на строителството и забрана за достъп до строежите

В момента Общинска полиция е спряла достъпа на строителна техника до комплекса. Ще започнат процедури по премахване на незаконните постройки.

Преди месец, когато темата беше дискутирана на заседание на ресорната комисия в общинския съвет, главният архитект на Варна Виктор Бузев заяви: "Аз лично не съм издавал разрешение за строеж за това, което виждаме там. Според мен това е незаконно строителство, но окончателната преценка ще бъде направена от съда.

Администрацията е започнала действия

след сигнал от граждани

Любопитното е, че продажбата на жилища в бъдещия комплекс Forest Club е била рекламирана от месеци чрез билбордове във Варна и медийни публикации, представящи проекта като бъдещ модерен жилищен комплекс.

Според местната власт обаче зад тази реклама е стояло строителство, за което никога не са били издавани разрешителни.

В сряда съветници от ГЕРБ поискаха извънредно изслушване на Благомир Коцев за "незаконния град". Най-важният въпрос бил защо общината не е реагирала въпреки множеството сигнали за строежите. Още в началото на 2024 г. съветници многократно са поставяли въпроси за строителния контрол във Варна.

В сряда във Варна пристигнаха министрите на земеделието и на регионалното развитие Пламен Абровски и Иван Шишков.

Имотът е бил собственост на Министерството на земеделието и през 2005 г. е бил заменен срещу частен имот на друго място. Министър Абровски показа протокол от проверка на 26 октомври 2023 г., когато служители от дирекцията по горите и горското стопанство установили незаконна сеч и кофражи за изграждане на обекти в горска територия.

Министър Шишков показа удостоверения за търпимост, издадени през 2023 г., в които е записано, че сградите били изградени още през 2001 г. Според него това е невъзможно, тъй като сателитни снимки от 2019 г. показват, че на мястото тогава почти не е имало строителство.

"Единственият начин да бъде получен такъв документ е строежът да е съществувал до 2001 г. Удостоверенията с невярно съдържание са позволили сградите да бъдат нанесени в кадастъра", каза Шишков. Той подчерта, че общината е имала правомощия не само да ревизира тези документи, но и да започне процедури по премахване на незаконните строежи.

Корпорация КУБ: Ще покажем автентични документи в петък

"Няма незаконно строителство в Баба Алино, нито сеч на вековни гори, за което ще предоставим както официални автентични документи, издадени от местната власт и други институции, но ще разкажем и хронология на действията, свързани с инвестициите на компанията.

Имаме сериозни забележки към подчертаното мнение и пълното му несъответствие и разминаване във фактите относно реализираните до момента планове и проекти на компанията в района на Варна."

Това обявиха от ръководството на "КУБ корпорация". От фирмата изразиха "силно възмущение" от изявленията на местната администрация по отношение на "инвестициите и собствеността на компанията в местността Баба Алино и процедиращия се повече от една година ПУП-ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ за тази местност", съобщиха в социалните мрежи от компанията.

От КУБ канят журналисти и кмета Благо Коцев на пресконференция в петък, на която ще изразят своята позиция.