Минимални заплати според професията - ще се отчита инфлацията и производителността (Обзор)

Минималната заплата ще се определя по нова формула. Сега тя е автоматична и е 1/2 от средната. Тази година е 620,20 евро.

Работната заплата е измерител на труда. Не е добра идея механизмът да е автоматичен и държавата да определя минимална заплата, когато сме в пазарна икономика. В момента законодателството предвижда да има минимална заплата. Най-добрият вариант е да се засили колективното договаряне - вместо една минимална работна заплата, в различните браншове да има различни договорени нива между работодатели и синдикати, обясни социалната министърка Наталия Ефремова.

По думите ѝ автоматичният модел не дава достатъчно добри резултати и не удовлетворява нито работодатели, нито синдикати. В този контекст държавата трябва да играе по-скоро ролята на медиатор, а не на едностранен определящ фактор.

Обсъждат се промени в Кодекса на труда и свързаното законодателство, като в процеса може да бъде включен и Националният статистически институт за по-прецизни изчисления. Целта е разработване на нов модел за определяне на минималното възнаграждение, съобразен с европейската директива за адекватни минимални работни заплати.

Търси се механизъм, който да отчита показатели като производителност и инфлация, както и да осигурява по-голяма роля на колективното договаряне по браншове. В същото време се запазва принципът минималната заплата да не може да бъде намалявана под вече достигнатото ниво. Няма да се работи за заплата на издръжка, но ще се работи за измерител, който да каже какъв размер на минималната заплата е адекватен. Ние ще използваме и възможностите на НСИ, за да намерим най-правилният репер, който да каже дали има адекватност в минималната работна заплата, обясни Ефремова.

При последните правителства имаше работни групи, които трябваше да определят новата европейска формула. Бизнесът и синдикатите обаче не могат да се разберат. Дори да има някаква промяна, минималната заплата през 2026 г. със сигурност не може да падне под 620,20 евро. Самата европейска директива гарантира, че тя не може да намалява.