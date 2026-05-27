Залезът на Орбан и изгряването на Европа

Премиерът Радев се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер в Брюксел (Снимки)

Премиерът Радев се срещна с белгийския си колега Барт де Вевер в Брюксел СНИМКА: Пресцентър на МС

Министър-председателят Румен Радев се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер в Брюксел, съобщиха от пресслужбата на правителството.

По-рано днес Румен Радев беше в Париж, където разговаря с президента на Франция Еманюел Макрон. В Брюксел утре премиерът ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт, заяви Румен Радев пред журналисти в Париж преди срещата си с френския президент Еманюел Макрон. Според него стремежът за „мир чрез сила“ и опитът за постигане на „конвенционална победа над най-голямата ядрена сила“ крият риск от опасна ескалация на войната в Украйна.

В състава на българската делегация участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов

