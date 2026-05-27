След 15 г. Сарафов пак е редови следовател. Не взема 20 заплати, но властта иска уволнението му (Обзор)

ВСС гласува оставката му бързо и безмълвно

Демерджиев: Това не е реформа, но е знак, че сарафовщината и покровителите ѝ губят сила

След 15 години по върховете на съдебната система Борислав Сарафов се върна към първата си професия - редови следовател.

Той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба (НСлС) и зам. главен прокурор в сряда сутринта. Кадровиците я гласуваха за минути, без да я обсъждат. По същия начин преди месец го освободиха и като и.ф. главен прокурор, отново по негова молба.

В сряда членовете на ВСС обясниха, че Сарафов няма да получи 20 заплати, защото остава в системата, а по закон те се изплащат на магистратите, които напускат. След изборите премиерът Румен Радев, вътрешният и правосъдният министър призоваха Сарафов да се оттегли от съдебната система.

“Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Те ще се постигнат с професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Усилията трябва да бъдат насочени към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи”, написа Сарафов в позиция до медиите. Той бе шеф на закритата Апелативна спецпрокуратура от 2011 г. Стана заместник на главния прокурор Сотир Цацаров, а после и на Иван Гешев, когото смени на върха на държавното обвинение като и.ф.

“Приветствам това, че Борислав Сарафов се вслуша в призивите на правителството да си подаде оставката, но това е само началото на процеса на оздравяване на съдебната система - едно начало, което българското общество очаква отдавна. Този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента”, коментира премиерът Румен Радев от Париж, където бе на посещение. На оставката трябвало да се гледа като на част от по-широк процес - “говорим за всеобхватен подход, за въвеждане на много нови правила, ясни критерии и прозрачни процедури за подбор и избор на хората, които ще заемат своето място в новия обновен ВСС”.

След освобождаването на Сарафов от ръководните постове вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че “Прогресивна България” иска реална промяна, а не само смяна на имена по върховете на съдебната система.

“Оставката на Борислав Сарафов не е реформа. Тя е ясен знак, че цялата сарафовщина в съдебната система си дава сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява, също. Сега идва голямата задача - да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор”, написа Демерджиев във фейсбук.

Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. То беше поискато от предшественика му на поста Андрей Янкулов, а Найденов го подкрепя и настоява бившият и.ф. главен прокурор да бъде уволнен от съдебната система заради накърняването на престижа ѝ.

“Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във ВАС. Призивите за оттеглянето му са политическо послание и напомняне, че има граници, които, ако бъдат прекрачени, трябва да се понесе отговорност”, обяви Найденов пред БНР.

За дисциплинарна отговорност на Сарафов призова и депутатът от ДБ Атанас Славов. “Не трябва да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, да се измъкне с обезщетение от 20 заплати”, каза той в кулоарите на парламента. А зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов сравни оттеглянето на Сарафов с това на Петьо Петров - Пепи Еврото през 2015 г., когато издирваният днес бивш следовател напусна съдебната система с 20 заплати.

По този повод Огнян Дамянов от ВСС уточни, че Сарафов няма да получи обезщетението, защото остава да работи като следовател. И припомни, че през 2017 г. Конституционният съд отмени текста, който предвиждаше, че магистрат не може да бъде освободен от длъжност при подадена оставка, ако срещу него е образувано дисциплинарно производство за налагане на наказание “уволнение” до приключване на производството.

